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Генштаб: за добу 155 боїв, найгарячіші напрямки - Куп'янський, Покровський та Курахівський

Генштаб: за добу 155 боїв, найгарячіші напрямки - Куп'янський, Покровський та Курахівський

Київ • УНН

 • 34429 перегляди

За добу на фронті відбулося 155 боїв, найбільше на Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаударів, здійснив понад 3810 обстрілів позицій ЗСУ.

За добу на фронті сталося 155 боїв, при чому по 25 на Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні за 2 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу максимальних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 68 авіаударів, зокрема скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 3810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони, як вказано, завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 25 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися неподалік Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 25 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка та Селідове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки, противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив безуспішну атаку наших позицій в напрямку Богоявленки.

За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані сім разів неподалік Новоданилівки, Малих Щербаків та Кам’янського.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 15 авіаударів, застосувавши 20 керованих авіабомб", - повідомили у Генштабі.

"Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці", - вказали у Генштабі.

За добу агресор втратив 1130 військових та 32 бронемашини02.10.24, 07:40 • 38789 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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