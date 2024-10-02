Генштаб: за сутки 155 боев, самые горячие направления - Купянское, Покровское и Кураховское

За сутки на фронте произошло 155 боев, причем по 25 на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях, сообщили в утренней сводке за 2 октября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 68 авиаударов, в частности сбросил 124 КАБ. Кроме этого, совершил более 3810 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 124 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 25 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосинового, Куреловки, Новоселовки, Вишневого, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться неподалеку Часового Яра, Григорьевки и в направлении Ступочков.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещеевки, Травневого и Маркового. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 25 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Лисовка, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки, противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил безуспешную атаку наших позиций в направлении Богоявленки.

За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы семь раз неподалеку Новоданиловки, Малых Щербаков и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курской области 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб", - сообщили в Генштабе.

"Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике", - указали в Генштабе.

За сутки агрессор потерял 1130 военных и 32 бронемашины