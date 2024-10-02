За сутки агрессор потерял 1130 военных и 32 бронемашины
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Враг потерял 1130 военных, 4 танка, 32 бронемашины и другую технику. Общие потери оккупантов с начала войны достигли 655 560 человек.
За сутки захватчики потеряли 1130 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 02.10.24:
- Личный состав: 655 560 (+1130).
- Танки: 8887 (+4).
- Бронированные боевые машины: 17579 (+32).
- Артиллерийские системы: 18869 (+14).
- РСЗВ: 1204
- Средства ППО: 963.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16348 (+26).
- Крылатые ракеты: 2613.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 25692 (+71).
- Специальная техника: 3318 (+4).
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