За сутки агрессор потерял 1130 военных и 32 бронемашины

За сутки захватчики потеряли 1130 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 02.10.24:

- Личный состав: 655 560 (+1130).

- Танки: 8887 (+4).

- Бронированные боевые машины: 17579 (+32).

- Артиллерийские системы: 18869 (+14).

- РСЗВ: 1204

- Средства ППО: 963.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16348 (+26).

- Крылатые ракеты: 2613.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 25692 (+71).

- Специальная техника: 3318 (+4).

Генштаб: на фронте произошло 110 боестолкновений, враг активно атакует на Покровском направлении