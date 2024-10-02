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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки агрессор потерял 1130 военных и 32 бронемашины

За сутки агрессор потерял 1130 военных и 32 бронемашины

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 04:40  •  3808 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Враг потерял 1130 военных, 4 танка, 32 бронемашины и другую технику. Общие потери оккупантов с начала войны достигли 655 560 человек.

За сутки захватчики потеряли 1130 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 02.10.24:

- Личный состав: 655 560 (+1130).

- Танки: 8887 (+4).

- Бронированные боевые машины: 17579 (+32).

- Артиллерийские системы: 18869 (+14).

- РСЗВ: 1204

- Средства ППО: 963.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16348 (+26).

- Крылатые ракеты: 2613.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 25692 (+71).

- Специальная техника: 3318 (+4).

Генштаб: на фронте произошло 110 боестолкновений, враг активно атакует на Покровском направлении1 октября 2024, 22:16 • 11946 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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