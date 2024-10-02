Генштаб: на фронте произошло 110 боестолкновений, враг активно атакует на Покровском направлении

С начала суток произошло 110 боестолкновений. Противник интенсивно атакует на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении: террористы 5 безуспешных раз штурмовали позиции в районах Старицы и Волчанска. До сих пор продолжается один бой.

На Купянском направлении: захватчики нанесли 23 атаки в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки, еще продолжается 10 атак.

На Лиманском направлении: вражеские войска 15 раз штурмовали в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении: противник 5 раз неудачно пытался продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Григорьевки и в направлении Ступочков.

На Торецком направлении: оккупанты 10 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Продолжаются боевые действия в пяти локациях.

На Покровском направлении: враг в целом совершил 22 штурмовые и наступательные действия. Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении: произошло 21 боестолкновение. До сих пор продолжается восемь атак оккупационных войск вблизи Горняка, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении: противник безуспешно желал прорваться к Богоявленке.

На Ореховском направлении: агрессор совершил три неудачные атаки неподалеку населенных пунктов Новоданиловка и Малых Щербаков. Продолжается атака вблизи Каменского.

Генштаб о ситуации на фронте: состоялось 74 боевых столкновения, оккупанты активно действуют на четырех направлениях