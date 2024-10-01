Генштаб о ситуации на фронте: состоялось 74 боевых столкновения, оккупанты активно действуют на четырех направлениях

С начала суток на фронте произошло 74 боевых столкновений. Вместе с тем, оккупанты и дальше активно действуют на Покровском, Кураховском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

«Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины и Харьковщины. В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Белополья, Вишенок, Студенка, Павловки, Степного, Токаревки и Уланового сбросив при этом 16 КАБов. От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, среди которых Середина-Буда, Бояро-Лежачи, Галагановка, Демьяновка и Бачевск. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив 12 КАБов по Курской области», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении состоялось две вражеские атаки в районах Волчанска и Старицы. Продолжаются бои. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении враг в течение дня пытается продвинуться к нашим позициям в районах десяти населенных пунктов. Девять атак противника продолжаются неподалеку Синьковки, Новоосинового, Куреловки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Всего на направлении зафиксировано 17 боестолкновений.

Агрессор увеличил количество атак до десяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Грековки, Невского, Новосадового и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения пока продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать атаки оккупантов у Часового Яра и Григорьевки. Наступление в направлении Ступочек отбито украинскими воинами.

На Торецком направлении произошло семь штурмов в районах Торецка и Щербиновки, где противник и сейчас проводит два штурма.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. 14 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас еще продолжаются бои в двух локациях в районах Лисовки и Селидово. Авиация оккупантов била в течение дня КАБами по Чунишино.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Цукурино, Горняка, Георгиевки, Константиновки и Катериновки в течение дня состоялось 17 боевых столкновений, пять атак оккупанта продолжаются.

На Времовском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил. Зато вражеская авиация нанесла пять ударов в районах Богоявленки, Темировки, Новодаровки и Урожайного.

На Ореховском направлении состоялось три безуспешных для оккупантов боевых столкновения в районе Малых Щербаков и Новоданиловки. Враг нанес удары КАБами по Запорожью.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, добавили в Генштабе.

Генштаб: за сутки 189 боев, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении