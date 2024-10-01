Генштаб: за сутки 189 боев, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 189 боев, наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 1 октября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, в частности сбросил 128 КАБ. Кроме этого, совершил 4694 обстрела.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, поразили одно средство ПВО, пушку на огневой позиции, район сосредоточения личного состава, радиолокационную станцию и один другой важный объект российских захватчиков.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг шестнадцать раз пытался штурмовать в районах населенных пунктов Бурговатка, Старица, Тихое и Волчанск, успеха не имел.

На Купянском направлении за сутки произошло 24 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед в сторону Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве, одно боестолкновение еще продолжается.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. По Серебрянскому лесничеству вражеская авиация нанесла удар более 60 неуправляемыми авиационными ракетами.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Часового Яра. Все атаки вблизи были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку Торецка, Зализного, Нелиповки и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где нашими защитниками было остановлено 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово, здесь Силами обороны было отражено более 20 атак.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 31 атаку позиций вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Курахово и Георгиевка.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Малой Токмачки, получили жесткий отпор и понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области", - указали в Генштабе.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - сообщили в Генштабе.

Еще плюс 1370 оккупантов, 44 бронемашины и 98 БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях врага