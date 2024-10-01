Генштаб: за сутки 189 боев, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении
Киев • УНН
На фронте произошло 189 боевых столкновений за минувшие сутки. Самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 43 атаки противника.
На фронте за прошедшие сутки произошло 189 боев, наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 1 октября, пишет УНН.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, в частности сбросил 128 КАБ. Кроме этого, совершил 4694 обстрела.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, поразили одно средство ПВО, пушку на огневой позиции, район сосредоточения личного состава, радиолокационную станцию и один другой важный объект российских захватчиков.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении враг шестнадцать раз пытался штурмовать в районах населенных пунктов Бурговатка, Старица, Тихое и Волчанск, успеха не имел.
На Купянском направлении за сутки произошло 24 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед в сторону Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве, одно боестолкновение еще продолжается.
На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. По Серебрянскому лесничеству вражеская авиация нанесла удар более 60 неуправляемыми авиационными ракетами.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Часового Яра. Все атаки вблизи были остановлены.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку Торецка, Зализного, Нелиповки и Щербиновки, противник понес потери и отступил.
Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где нашими защитниками было остановлено 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово, здесь Силами обороны было отражено более 20 атак.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 31 атаку позиций вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Курахово и Георгиевка.
На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Малой Токмачки, получили жесткий отпор и понесли потери.
На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
"Продолжается операция в Курской области", - указали в Генштабе.
"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - сообщили в Генштабе.
Еще плюс 1370 оккупантов, 44 бронемашины и 98 БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях врага1 октября 2024, 04:54 • 7356 просмотров