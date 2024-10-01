Еще плюс 1370 оккупантов, 44 бронемашины и 98 БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине. За минувшие сутки враг потерял 1370 военных, 44 бронемашины и 98 беспилотников.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1370 военных. Силы обороны уничтожили 44 бронемашины и сбили 98 беспилотников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 654 430 (+1370) человек,
- танков - 8883 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 17 547 (+44) ед,
- артиллерийских систем - 18 855 (+33) ед,
- РСЗВ - 1204 (+0) ед,
- средства ППО - 963 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 322 (+98),
- крылатые ракеты - 2613 (+3),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 621 (+73) ед,
- специальная техника - 3314 (+1) ед.
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