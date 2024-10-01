Ще плюс 1370 окупантів, 44 бронемашини й 98 БПЛА: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російської армії в Україні. За минулу добу ворог втратив 1370 військових, 44 бронемашини та 98 безпілотників.
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1370 військових. Сили оборони знищили 44 бронемашини та збили 98 безпілотників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 654 430 (+1370) осіб,
- танків ‒ 8883 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 547 (+44) од,
- артилерійських систем – 18 855 (+33) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 963 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 322 (+98),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 621 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3314 (+1) од.
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