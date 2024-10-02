Генштаб: на фронті відбулося 110 боєзіткнень, ворог активно атакує на Покровському напрямку
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомляє про 110 боєзіткнень за добу. Найінтенсивніші атаки противника на Покровському напрямку, де відбулося 22 штурмові дії. Бої тривають на Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
З початку доби відбулося 110 боєзіткнень. Противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку: терористи 5 безуспішних разів штурмували позиції в районах Стариці і Вовчанська. Досі триває один бій.
На Куп’янському напрямку: загарбники завдали 23 атаки в районах Синьківки, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки, ще триває 10 атак.
На Лиманському напрямку: ворожі війська 15 разів штурмували у районах населених пунктів Греківка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі. Три боєзіткнення досі тривають.
На Краматорському напрямку: супротивник 5 разів невдало намагався просунутися вперед поблизу Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків.
На Торецькому напрямку: окупанти 10 разів штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Продовжуються бойові дії у п’яти локаціях.
На Покровському напрямку: ворог загалом здійснив 22 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки. Три боєзіткнення точаться досі.
На Курахівському напрямку: відбулося 21 боєзіткнень. Досі триває вісім атак окупаційних військ поблизу Гірника, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.
На Времівському напрямку: супротивник безуспішно бажав прорватися до Богоявленки.
На Оріхівському напрямку: агресор здійснив три невдалі атаки неподалік населених пунктів Новоданилівки і Малих Щербаків. Триває атака поблизу Кам’янського.
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 74 бойові зіткнення, окупанти активно діють на чотирьох напрямках01.10.24, 17:24 • 18073 перегляди