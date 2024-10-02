За добу агресор втратив 1130 військових та 32 бронемашини
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за добу. Ворог втратив 1130 військових, 4 танки, 32 бронемашини та іншу техніку. Загальні втрати окупантів з початку війни сягнули 655 560 осіб.
За добу загарбники втратили 1130 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 02.10.24:
- Особовий склад: 655 560 (+1130).
- Танки: 8887 (+4).
- Броньовані бойові машини: 17579 (+32).
- Артилерійські системи: 18869 (+14).
- РСЗВ: 1204
- Засоби ППО: 963.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 16348 (+26).
- Крилаті ракети: 2613.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 25692 (+71).
- Спеціальна техніка: 3318 (+4).
Генштаб: на фронті відбулося 110 боєзіткнень, ворог активно атакує на Покровському напрямку 02.10.24, 01:16 • 20013 переглядiв