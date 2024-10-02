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За добу агресор втратив 1130 військових та 32 бронемашини

За добу агресор втратив 1130 військових та 32 бронемашини

Київ • УНН

 • 38789 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за добу. Ворог втратив 1130 військових, 4 танки, 32 бронемашини та іншу техніку. Загальні втрати окупантів з початку війни сягнули 655 560 осіб.

За добу загарбники втратили 1130 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 02.10.24:

- Особовий склад: 655 560 (+1130).

- Танки: 8887 (+4).

- Броньовані бойові машини: 17579 (+32).

- Артилерійські системи: 18869 (+14).

- РСЗВ: 1204

- Засоби ППО: 963.

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 328.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 16348 (+26).

- Крилаті ракети: 2613.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 25692 (+71).

- Спеціальна техніка: 3318 (+4).

Генштаб: на фронті відбулося 110 боєзіткнень, ворог активно атакує на Покровському напрямку 02.10.24, 01:16 • 20013 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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