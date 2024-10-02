Обстріл на Харківщині спричинив пожежу в екосистемі
Київ • УНН
На Харківщині внаслідок обстрілу населеного пункту виникла пожежа в екосистемі. Вогонь поширився на значну територію, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, інформація про постраждалих відсутня.
На Харківщині внаслідок обстрілу одного з населених пунктів громади виникла пожежа в екосистемі. Про це повідомляє Керівник Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов, передає УНН.
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За попередніми даними, вогонь поширився на значну територію.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків обстрілу.
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