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Обстріл на Харківщині спричинив пожежу в екосистемі

Обстріл на Харківщині спричинив пожежу в екосистемі

Київ • УНН

 • 100783 перегляди

На Харківщині внаслідок обстрілу населеного пункту виникла пожежа в екосистемі. Вогонь поширився на значну територію, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, інформація про постраждалих відсутня.

На Харківщині внаслідок обстрілу одного з населених пунктів громади виникла пожежа в екосистемі. Про це повідомляє Керівник Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, вогонь поширився на значну територію.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків обстрілу.

У Харкові пролунали вибухи: повідомив мер 02.10.24, 04:30 • 101778 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
kharkivska-oblastХарківська область

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