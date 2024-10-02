Обстрел на Харьковщине вызвал пожар в экосистеме
Киев • УНН
На Харьковщине в результате обстрела населенного пункта возник пожар в экосистеме. Огонь распространился на значительную территорию, спасатели работают над ликвидацией последствий, информация о пострадавших отсутствует.
На Харьковщине в результате обстрела одного из населенных пунктов общины возник пожар в экосистеме. Об этом сообщает Руководитель Малоданиловского поселкового совета Александр Гололобов, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, огонь распространился на значительную территорию.
Информация о пострадавших пока отсутствует.
На месте работают спасатели, продолжается ликвидация последствий обстрела.
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