В Харькове прогремели взрывы: сообщил мэр
Киев • УНН
В Харькове зафиксированы взрывы, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Ранее Воздушные Силы ВСУ предоставили информацию относительно ситуации, детали которой не уточняются.
В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщил милликий голова Игорь Терехов, передает УНН.
В Харькове прогремел взрыв. По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города
Добавим
Ранее Воздушные Силы ВСУ информировали о вражеских БпЛА на Харьковщине.
Харьковщина: из-за обстрелов рф за сутки один погибший, 6 пострадавших, повреждено учебное заведение1 октября 2024, 06:52 • 11627 просмотров