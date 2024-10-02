В Харькове прогремели взрывы: сообщил мэр

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщил милликий голова Игорь Терехов, передает УНН.

В Харькове прогремел взрыв. По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города - заявил Игорь Терехов.

Добавим

Ранее Воздушные Силы ВСУ информировали о вражеских БпЛА на Харьковщине.

Харьковщина: из-за обстрелов рф за сутки один погибший, 6 пострадавших, повреждено учебное заведение