У Харкові пролунали вибухи: повідомив мер
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано вибухи, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Раніше Повітряні Сили ЗСУ надали інформацію щодо ситуації, деталі якої не уточнюються.
У Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомив мілький голова Ігор Терехов, передає УНН.
У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста
Додамо
Раніше Повітряні Сили ЗСУ інформували щодо ворожих БпЛА на Харківщині.
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