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У Харкові пролунали вибухи: повідомив мер

Київ • УНН

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У Харкові зафіксовано вибухи, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Раніше Повітряні Сили ЗСУ надали інформацію щодо ситуації, деталі якої не уточнюються.

У Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомив мілький голова Ігор Терехов, передає УНН.

У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста

- заявив Ігор Терехов.

Додамо

Раніше Повітряні Сили ЗСУ інформували щодо ворожих БпЛА на Харківщині. 

Харківщина: через обстріли рф за добу один загиблий, 6 постраждалих, пошкоджено заклад освіти01.10.24, 09:52 • 13308 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kharkivХарків

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