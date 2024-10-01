Харківщина: через обстріли рф за добу один загиблий, 6 постраждалих, пошкоджено заклад освіти
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів 6 населених пунктів Харківської області загинула одна людина, 6 поранено. Пошкоджено заклад освіти, автомобілі та інфраструктуру, горіли трава й очерет.
Одна людина загинула, ще шість постраждали внаслідок ударів російських військ по шести населених пунктах Харківської області минулої доби, 30 вересня. Серед травмованих 17-річний хлопець. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено заклад освіти. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами очільника ОВА, в області фіксувались такі ворожі обстріли:
- 18:47 Куп'янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Петро-Іванівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено заклад освіти.
- 18:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Постраждали 62-річний чоловік, 24-річний чоловік, 55-річна жінка та 17-річний хлопець.
- 16:05 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Дорошівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.
- 15:43 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Широкий Яр. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 га.
- 13:05 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів гараж та автомобіль.
- 13:00 м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль, отримав поранення 54-річний чоловік.
- 11:20 м. Куп'янськ. Внаслідок влучання дрона горів цивільний автомобіль.
- 10:51 Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 Га.
- 10:15 м. Куп'янськ. Внаслідок влучання дрона загинув чоловік.
- 10:06 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дрона під час руху на автомобілі отримав поранення 58-річний чоловік.
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