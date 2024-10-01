Харьковщина: из-за обстрелов рф за сутки один погибший, 6 пострадавших, повреждено учебное заведение

Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате ударов российских войск по шести населенным пунктам Харьковской области за прошедшие сутки, 30 сентября. Среди травмированных 17-летний парень. В результате одного из обстрелов повреждено учебное заведение. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам главы ОВА, в области фиксировались такие вражеские обстрелы:

18:47 Купянский р-н, Двуречанская ТГ, с. Петро-Ивановка. В результате обстрела из РСЗО повреждено учебное заведение.

18:05 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Ивашки. В результате обстрела FPV-дроном поврежден автомобиль. Пострадали 62-летний мужчина, 24-летний мужчина, 55-летняя женщина и 17-летний парень.

16:05 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Дорошевка. В результате обстрела горела трава на площади 1 га.

15:43 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Широкий Яр. В результате обстрела горела трава на площади 2,5 га.

13:05 м. Купянск. В результате обстрела горел гараж и автомобиль.

13:00 м. Купянск. В результате обстрела FPV-дроном поврежден автомобиль, получил ранения 54-летний мужчина.

11:20 м. Купянск. В результате попадания дрона горел гражданский автомобиль.

10:51 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Стецьковка. В результате обстрела горела трава и камыш на площади 2,5 Га.

10:15 м. Купянск. В результате попадания дрона погиб мужчина.

10:06 м. Купянск. В результате обстрела FPV-дрона во время движения на автомобиле получил ранения 58-летний мужчина.

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