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Харьковщина: из-за обстрелов рф за сутки один погибший, 6 пострадавших, повреждено учебное заведение

Харьковщина: из-за обстрелов рф за сутки один погибший, 6 пострадавших, повреждено учебное заведение

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 06:52  •  3718 просмотра

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В результате российских обстрелов 6 населенных пунктов Харьковской области погиб один человек, 6 ранены. Повреждены учебное заведение, автомобили и инфраструктура, горели трава и камыш.

Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате ударов российских войск по шести населенным пунктам Харьковской области  за прошедшие сутки, 30 сентября. Среди травмированных 17-летний парень. В результате одного из обстрелов повреждено учебное заведение. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН

По  словам главы ОВА,  в области фиксировались такие вражеские обстрелы: 

  • 18:47 Купянский р-н, Двуречанская ТГ, с. Петро-Ивановка. В результате обстрела из РСЗО повреждено учебное заведение.
  • 18:05 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Ивашки. В результате обстрела FPV-дроном поврежден автомобиль. Пострадали 62-летний мужчина, 24-летний мужчина, 55-летняя женщина и 17-летний парень.
  • 16:05 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Дорошевка.  В результате обстрела горела трава на площади 1 га.
  • 15:43 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Широкий Яр. В результате обстрела горела трава на площади 2,5 га.
  • 13:05 м. Купянск. В результате обстрела горел гараж и автомобиль.
  • 13:00 м. Купянск. В результате обстрела FPV-дроном поврежден автомобиль, получил ранения 54-летний мужчина. 
  •  11:20 м. Купянск. В результате попадания дрона горел гражданский автомобиль. 
  • 10:51 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Стецьковка. В результате обстрела горела трава и камыш на площади 2,5 Га.
  •  10:15 м. Купянск. В результате попадания дрона погиб мужчина.
  • 10:06 м. Купянск. В результате обстрела FPV-дрона во время движения на автомобиле получил ранения 58-летний мужчина. 

В Херсонской области из-за атак рф 17 раненых, враг попал в критическую инфрастуктуру1 октября 2024, 05:55 • 6943 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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