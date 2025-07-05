россияне атаковали дроном почтальона в пограничье Черниговской области

В Черниговской области российские войска атаковали почтальона, когда он развозил почту в пограничье, мужчина в больнице, сообщил в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

россияне ударили FPV-дроном по приграничному селу Новгород-Северской громады. Осколочные ранения получил 49-летний гражданский мужчина, который как раз развозил почту. Он из Сумской области. Автомобиль поврежден. Мужчина в больнице - написал Чаус.

Только за минувшие сутки агрессор, по данным главы ОВА, нанес 28 ударов по 15 населенным пунктам Черниговской области. Били из артиллерии, минометов, использовали беспилотники и FPV-дроны.

В результате обстрелов повреждены или разрушены дома людей, админздание и хозяйственные постройки в Новгород-Северской и Семеновской громадах.

Полиция региона показала последствия атак РФ.

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