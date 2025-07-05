росіяни дроном атакували поштаря на прикордонні Чернігівщини

У Чернігівській області російські війська атакували поштаря, коли він розвозив пошту у прикордонні, чоловік у лікарні, повідомив у суботу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

росіяни вдарили FPV-дроном по прикордонному селу Новгород-Сіверської громади. Уламкових поранень зазнав 49-річний цивільний чоловік, який якраз розвозив пошту. Він із Сумщини. Автівка пошкоджена. Чоловік у лікарні - написав Чаус.

Тільки за минулу добу агресор, за даними голови ОВА, завдав 28 ударів по 15 населених пунктах Чернігівської області. Гатили з артилерії, мінометів, використовували безпілотники та FPV-дрони.

Унаслідок обстрілів пошкоджені або зруйновані домівки людей, адмінбудівля і господарські споруди в Новгород-Сіверській і Семенівській громадах.

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