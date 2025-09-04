$41.370.01
08:52 • 2200 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 3328 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 5876 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 6042 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
05:20 • 22922 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 35543 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 38662 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 36791 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 65469 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27459 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Леді Гага відчувла "дискомфорт" та скасувала виступ во Флориді всього за кілька хвилин до початку

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Леді Гага скасувала виступ у Маямі в рамках туру The Mayhem Ball через "надзвичайно напружений" голос. Лікар та тренер з вокалу порадили співачці не продовжувати концерт, щоб уникнути пошкодження голосових зв'язок.

Леді Гага відчувла "дискомфорт" та скасувала виступ во Флориді всього за кілька хвилин до початку

Виконавиця хитів "Poker Face" та "Abracadabra" згодом звернулася до своїх шанувальників через Instagram та вибачилась за раптове скасування концерту, пояснивши при цьому причини. Передає УНН із посиланням на The Hollywood Reporter. 

Деталі

Леді Гага (Lady Gaga) скасувала свій концерт у Маямі, США, в рамках туру The Mayhem Ball. Поп-зірка пояснила причину - це все через "надзвичайно напружений" голос.

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород21.05.25, 10:20 • 167618 переглядiв

Обставини інциденту:

Леді Гага мала виступити в Центрі Касея в Маямі, втім, саме під час репетицій, а точніше у період вокальної розминки, голос співачки, як з'ясувалося, був повністю зламаний.

"Лікар та тренер з вокалу порадив не продовжувати через ризик, який це створює", – написала вона в соціальних мережах.

Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26.07.25, 14:00 • 114724 перегляди

Леді Гага пояснил, що не хоче ризикувати довгостроковим або постійним пошкодженням голосових зв'язок.

Існує значний ризик, виходячи з усього нашого сукупного досвіду з такими шоу, як наше, і, як ви знаєте, я співаю наживо щовечора — і хоча це було важке та болісне рішення, я б більше боялася довгострокових наслідків для мого голосу

- зазначила Stefani Joanne Angelina Germanotta (справжнє ім'я зірки).

Нагадаємо

Легендарний музичний гурт Radiohead оголосив про турне у 2025 році, яке охопить п'ять європейських міст, включаючи Лондон і Мадрид.

Співачка Мадонна у 2024 році опинилася в центрі скандалу, поділившись на своїй Instagram-сторінці зображеннями, створеними за допомогою штучного інтелекту, де вона разом із "Папою Франциском".

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
Папа Франциск
Мадрид
Сполучені Штати Америки
Флорида
Лондон