Леді Гага відчувла "дискомфорт" та скасувала виступ во Флориді всього за кілька хвилин до початку

Виконавиця хитів "Poker Face" та "Abracadabra" згодом звернулася до своїх шанувальників через Instagram та вибачилась за раптове скасування концерту, пояснивши при цьому причини. Передає УНН із посиланням на The Hollywood Reporter.

Леді Гага (Lady Gaga) скасувала свій концерт у Маямі, США, в рамках туру The Mayhem Ball. Поп-зірка пояснила причину - це все через "надзвичайно напружений" голос.

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

Обставини інциденту:

Леді Гага мала виступити в Центрі Касея в Маямі, втім, саме під час репетицій, а точніше у період вокальної розминки, голос співачки, як з'ясувалося, був повністю зламаний.

"Лікар та тренер з вокалу порадив не продовжувати через ризик, який це створює", – написала вона в соціальних мережах.

Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки

Леді Гага пояснил, що не хоче ризикувати довгостроковим або постійним пошкодженням голосових зв'язок.

Існує значний ризик, виходячи з усього нашого сукупного досвіду з такими шоу, як наше, і, як ви знаєте, я співаю наживо щовечора — і хоча це було важке та болісне рішення, я б більше боялася довгострокових наслідків для мого голосу