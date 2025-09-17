В Індії презентували новий біографічний фільм про прем'єра Нарендру Моді - "Маа Ванде"
Компанія Silver Cast Creations анонсувала біографічний фільм "Маа Ванде" про прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, присвячений його дню народження. Унні Мукундан зіграє головну роль у стрічці, що вийде кількома мовами, включаючи англійську.
До дня народження прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді компанія Silver Cast Creations оголосила про створення масштабного біографічного фільму "Маа Ванде". Актор малаяламського кіно Унні Мукундан виконує у фільмі головну роль. Про це повідомляє Variety, пише УНН.
Деталі
У біографічному фільмі розповідається про життя Наренди Моді – від дитинства до становлення як лідера нації. Особливу увагу автори приділили його стосункам із матір’ю, Хірабен Моді, яку називають "невичерпним джерелом натхнення протягом усього його шляху".
Продюсери підкреслили, що фільм створюється у форматі великого кіновиробництва з використанням міжнародних стандартів та сучасних технологій візуальних ефектів. Режисером і сценаристом виступить Крантхі Кумар CH, продюсером – Вір Редді М. До команди долучилися оператор К. К. Сентіл Кумар, композитор Раві Басрур, монтажер Срікар Прасад, художник-постановник Сабу Сіріл, а також постановник бойових сцен Король Соломон.
За планами, "Маа Ванде" вийде в загальноіндійський прокат кількома мовами, включаючи англійську. Продюсери обіцяють "подарувати глядачам незабутній кінематографічний досвід завдяки цьому надихаючому біографічному фільму".
Виконавчими продюсерами виступають Гангадхар Н. С. та Ванісрі Б., лінійним продюсером – TVN Раджеш, співрежисером – Нарасімха Рао М.
Це вже не перша біографічна екранізація про прем’єра: у 2019 році режисер Омунг Кумар зняв фільм "Прем’єр-міністр Нарендра Моді", де головну роль виконав Вівек Оберой. Останніми роками політичні фільми стали помітною тенденцією в індійському кінематографі: серед них – "Випадковий прем’єр-міністр" про Манмохана Сінгха, "Теккерей" про засновника Shiv Sena Бала Теккерея та "Головний Атал Хун" про колишнього прем’єра Атала Біхарі Ваджпаї.
