В Индии презентовали новый биографический фильм о премьере Нарендре Моди - "Маа Ванде"
Компания Silver Cast Creations анонсировала биографический фильм "Маа Ванде" о премьер-министре Индии Нарендре Моди, посвященный его дню рождения. Унни Мукундан сыграет главную роль в ленте, которая выйдет на нескольких языках, включая английский.
Ко дню рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди компания Silver Cast Creations объявила о создании масштабного биографического фильма "Маа Ванде". Актер малаяламского кино Унни Мукундан исполняет в фильме главную роль. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.
Детали
В биографическом фильме рассказывается о жизни Нарендры Моди – от детства до становления как лидера нации. Особое внимание авторы уделили его отношениям с матерью, Хирабен Моди, которую называют "неисчерпаемым источником вдохновения на протяжении всего его пути".
Продюсеры подчеркнули, что фильм создается в формате крупного кинопроизводства с использованием международных стандартов и современных технологий визуальных эффектов. Режиссером и сценаристом выступит Крантхи Кумар CH, продюсером – Вир Редди М. К команде присоединились оператор К. К. Сентил Кумар, композитор Рави Басрур, монтажер Срикар Прасад, художник-постановщик Сабу Сирил, а также постановщик боевых сцен Король Соломон.
По планам, "Маа Ванде" выйдет в общеиндийский прокат на нескольких языках, включая английский. Продюсеры обещают "подарить зрителям незабываемый кинематографический опыт благодаря этому вдохновляющему биографическому фильму".
Исполнительными продюсерами выступают Гангадхар Н. С. и Ванисри Б., линейным продюсером – TVN Раджеш, сорежиссером – Нарасимха Рао М.
Это уже не первая биографическая экранизация о премьере: в 2019 году режиссер Омунг Кумар снял фильм "Премьер-министр Нарендра Моди", где главную роль исполнил Вивек Оберой. В последние годы политические фильмы стали заметной тенденцией в индийском кинематографе: среди них – "Случайный премьер-министр" о Манмохане Сингхе, "Теккерей" о основателе Shiv Sena Бала Теккерее и "Главный Атал Хун" о бывшем премьере Атале Бихари Ваджпаи.
