В Индии презентовали новый биографический фильм о премьере Нарендре Моди - "Маа Ванде"

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 15142 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 23304 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 25810 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 80578 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 101679 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 50357 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 60659 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 96656 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31180 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62994 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.3м/с
87%
749мм
Популярные новости
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 25664 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 43526 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55 • 31947 просмотра
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto06:46 • 11532 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 27353 просмотра
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 27579 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 80578 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 101679 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 53447 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 96656 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберта Метсола
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 30919 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 36829 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 66626 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 64402 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 68765 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
ЗРК Бук
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В Индии презентовали новый биографический фильм о премьере Нарендре Моди - "Маа Ванде"

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Компания Silver Cast Creations анонсировала биографический фильм "Маа Ванде" о премьер-министре Индии Нарендре Моди, посвященный его дню рождения. Унни Мукундан сыграет главную роль в ленте, которая выйдет на нескольких языках, включая английский.

В Индии презентовали новый биографический фильм о премьере Нарендре Моди - "Маа Ванде"

Ко дню рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди компания Silver Cast Creations объявила о создании масштабного биографического фильма "Маа Ванде". Актер малаяламского кино Унни Мукундан исполняет в фильме главную роль. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

В биографическом фильме рассказывается о жизни Нарендры Моди – от детства до становления как лидера нации. Особое внимание авторы уделили его отношениям с матерью, Хирабен Моди, которую называют "неисчерпаемым источником вдохновения на протяжении всего его пути".

Звезда "Черной пантеры" возвращается в Marvel в новой части "Мстителей"27.08.25, 10:04 • 7253 просмотра

Продюсеры подчеркнули, что фильм создается в формате крупного кинопроизводства с использованием международных стандартов и современных технологий визуальных эффектов. Режиссером и сценаристом выступит Крантхи Кумар CH, продюсером – Вир Редди М. К команде присоединились оператор К. К. Сентил Кумар, композитор Рави Басрур, монтажер Срикар Прасад, художник-постановщик Сабу Сирил, а также постановщик боевых сцен Король Соломон.

По планам, "Маа Ванде" выйдет в общеиндийский прокат на нескольких языках, включая английский. Продюсеры обещают "подарить зрителям незабываемый кинематографический опыт благодаря этому вдохновляющему биографическому фильму".

Исполнительными продюсерами выступают Гангадхар Н. С. и Ванисри Б., линейным продюсером – TVN Раджеш, сорежиссером – Нарасимха Рао М.

Это уже не первая биографическая экранизация о премьере: в 2019 году режиссер Омунг Кумар снял фильм "Премьер-министр Нарендра Моди", где главную роль исполнил Вивек Оберой. В последние годы политические фильмы стали заметной тенденцией в индийском кинематографе: среди них – "Случайный премьер-министр" о Манмохане Сингхе, "Теккерей" о основателе Shiv Sena Бала Теккерее и "Главный Атал Хун" о бывшем премьере Атале Бихари Ваджпаи.

Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей15.09.25, 11:11 • 66632 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Индия
Нарендра Моди