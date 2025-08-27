Звезда "Черной пантеры" возвращается в Marvel в новой части "Мстителей"

$41.400.03
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
01:39 • 12216 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 83162 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 56205 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 123670 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 144633 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 144475 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57979 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153591 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 64122 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)
26 августа, 22:43 • 7802 просмотра
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters
26 августа, 23:58 • 12153 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано
02:20 • 12381 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине
03:18 • 10138 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине
05:54 • 3698 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
07:35 • 176 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 17:12 • 48108 просмотра
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 48108 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола
26 августа, 14:05 • 46350 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 12:42 • 123670 просмотра
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 123670 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
26 августа, 11:32 • 144475 просмотра
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 144475 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношений
26 августа, 17:52 • 13080 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года
26 августа, 13:17 • 63729 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином Батлером
26 августа, 10:03 • 114870 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над Украиной
26 августа, 06:39 • 137003 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?
25 августа, 14:33 • 64639 просмотра
Звезда "Черной пантеры" возвращается в Marvel в новой части "Мстителей"

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Теноч Уэрта подтвердил свое участие в фильме "Мстители: Судный день" в роли Немора, премьера которого запланирована на 18 декабря 2026 года. Актер рассказал, что узнал о предложении за несколько часов до объявления съемок.

Звезда "Черной пантеры" возвращается в Marvel в новой части "Мстителей"

Звезда фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" Тенох Уэрта подтвердил, что официально возвращается в Кинематографическую вселенную Marvel (MCU). Он снова предстанет в роли Немора в продолжении уже культовой серии фильмов - "Мстители: Судный день", премьера запланирована на 18 декабря 2026 года. Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали

Во время интервью мексиканскому шоу La Resolana Con El Capi Уэрта рассказал, что узнал о предложении по съемкам буквально за несколько часов до анонса нового фильма.

Мы ждали зеленого света от Marvel. Мои агенты в США сами не были уверены, а новость нам сообщили почти в полночь. А уже в 5:30 утра стартовала трансляция с объявлением актерского состава. Это было неожиданно и очень круто

- заявил актер.

Рассказывая о рабочем процессе во время новой части "Мстителей", Уэрта сообщил, что на этот раз на съемочной площадке царит немного другая атмосфера.

В истории задействованы персонажи в возрасте от двадцати, поэтому каждому достается меньше времени, ведь нужно место для всех героев и всех вселенных. Это упрощает работу, ведь энергии и времени на подготовку тратится меньше

- подчеркнул актер.

Режиссерами "Мстителей: Судный день" выступают Энтони и Джо Руссо, сценарий написали Майкл Уолдрон и Стивен МакФили.

Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные22.08.2025, 17:39 • 104719 просмотров

В фильме зрители смогут увидеть уже привычных для себя героев и актеров, но нашлось место и для новых молодых талантов. Актерский состав: Крис Хемсворт (Тор), Энтони Маки (Капитан Америка), Пол Радд (Человек-муравей), Флоренс Пью (Елена), Ванесса Кирби (Сьюзен Шторм), Льюис Пуллман ("Страж"), Дэнни Рамирес (Хоакин Торрес / "Сокол"), Джозеф Куинн (Джонни Шторм), Дэвид Харбор ("Красный Страж"), Уинстон Дюк ("М'Баку"), Ханна Джон-Кеймен ("Призрак"), Том Хиддлстон (Локи), Патрик Стюарт (Профессор Икс), Иэн Маккеллен (Магнето) Алан Камминг (Ночной Змей), Ребекка Ромийн (Мистик), Джеймс Марсден (Циклоп), Ченнинг Татум (Гамбит).

Многообещающий состав, который прогнозирует, что эта часть фильма может стать самой успешной за весь период съемок "Мстителей".

Американский актер Марк Дакаскос прибыл в россию для участия в кинонеделе и признался в любви к москве25.08.2025, 04:30 • 5095 просмотров

Степан Гафтко

