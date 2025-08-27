Звезда "Черной пантеры" возвращается в Marvel в новой части "Мстителей"
Теноч Уэрта подтвердил свое участие в фильме "Мстители: Судный день" в роли Немора, премьера которого запланирована на 18 декабря 2026 года. Актер рассказал, что узнал о предложении за несколько часов до объявления съемок.
Звезда фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" Тенох Уэрта подтвердил, что официально возвращается в Кинематографическую вселенную Marvel (MCU). Он снова предстанет в роли Немора в продолжении уже культовой серии фильмов - "Мстители: Судный день", премьера запланирована на 18 декабря 2026 года. Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.
Во время интервью мексиканскому шоу La Resolana Con El Capi Уэрта рассказал, что узнал о предложении по съемкам буквально за несколько часов до анонса нового фильма.
Мы ждали зеленого света от Marvel. Мои агенты в США сами не были уверены, а новость нам сообщили почти в полночь. А уже в 5:30 утра стартовала трансляция с объявлением актерского состава. Это было неожиданно и очень круто
Рассказывая о рабочем процессе во время новой части "Мстителей", Уэрта сообщил, что на этот раз на съемочной площадке царит немного другая атмосфера.
В истории задействованы персонажи в возрасте от двадцати, поэтому каждому достается меньше времени, ведь нужно место для всех героев и всех вселенных. Это упрощает работу, ведь энергии и времени на подготовку тратится меньше
Режиссерами "Мстителей: Судный день" выступают Энтони и Джо Руссо, сценарий написали Майкл Уолдрон и Стивен МакФили.
В фильме зрители смогут увидеть уже привычных для себя героев и актеров, но нашлось место и для новых молодых талантов. Актерский состав: Крис Хемсворт (Тор), Энтони Маки (Капитан Америка), Пол Радд (Человек-муравей), Флоренс Пью (Елена), Ванесса Кирби (Сьюзен Шторм), Льюис Пуллман ("Страж"), Дэнни Рамирес (Хоакин Торрес / "Сокол"), Джозеф Куинн (Джонни Шторм), Дэвид Харбор ("Красный Страж"), Уинстон Дюк ("М'Баку"), Ханна Джон-Кеймен ("Призрак"), Том Хиддлстон (Локи), Патрик Стюарт (Профессор Икс), Иэн Маккеллен (Магнето) Алан Камминг (Ночной Змей), Ребекка Ромийн (Мистик), Джеймс Марсден (Циклоп), Ченнинг Татум (Гамбит).
Многообещающий состав, который прогнозирует, что эта часть фильма может стать самой успешной за весь период съемок "Мстителей".
