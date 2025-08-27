Звезда "Черной пантеры" возвращается в Marvel в новой части "Мстителей"

Звезда фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" Тенох Уэрта подтвердил, что официально возвращается в Кинематографическую вселенную Marvel (MCU). Он снова предстанет в роли Немора в продолжении уже культовой серии фильмов - "Мстители: Судный день", премьера запланирована на 18 декабря 2026 года. Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.

Во время интервью мексиканскому шоу La Resolana Con El Capi Уэрта рассказал, что узнал о предложении по съемкам буквально за несколько часов до анонса нового фильма.

Мы ждали зеленого света от Marvel. Мои агенты в США сами не были уверены, а новость нам сообщили почти в полночь. А уже в 5:30 утра стартовала трансляция с объявлением актерского состава. Это было неожиданно и очень круто

Рассказывая о рабочем процессе во время новой части "Мстителей", Уэрта сообщил, что на этот раз на съемочной площадке царит немного другая атмосфера.

В истории задействованы персонажи в возрасте от двадцати, поэтому каждому достается меньше времени, ведь нужно место для всех героев и всех вселенных. Это упрощает работу, ведь энергии и времени на подготовку тратится меньше