Американский актер Марк Дакаскос прибыл в россию для участия в кинонеделе и признался в любви к москве
Американский актер Марк Дакаскос приехал в россию для участия в международной кинонеделе. Он заявил, что выучил русский язык и признался в любви к москве.
Американский актер и легенда боевиков 1990-х Марк Дакаскос приехал в россию для участия в международной кинонеделе. Актер рассказал, что выучил русский язык и признался в любви москве. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.
Во время первого за 29 лет визита в столицу рф он признался в своем восхищении москвой. Также Дакаскос подчеркнул, что даже немного говорит по-русски.
Впервые был здесь в 1996 году. Я люблю ее, я люблю ее
Марк Дакаскос — американский актер, каскадер и мастер боевых искусств. Известен благодаря ролям в боевиках 1990-х и 2000-х годов, в частности в фильмах "Кровь и кости", "Дракон" и "Неудержимые". Также участвовал в телесериалах и выступал как тренер по боевым искусствам в кино.
