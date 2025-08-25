Американський актор Марк Дакаскос прибув до росії для участі у кінотижні та зізнався в коханні до москви
Київ • УНН
Американський актор і легенда бойовиків 1990-х Марк Дакаскос приїхав до росії для участі московському Міжнародному кінотижні. Актор розповів, що вивчив російську мову та зізнався у коханні москві. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Під час першого за 29 років візиту до столиці рф він зізнався у своєму захопленні москвою. Також Дакаскос наголосив, що навіть трохи говорить російською.
Вперше був тут у 1996 році. Я кохаю її, я кохаю її
Раніше стало відомо, що американський режисер Вуді Аллен стане почесним гостем московського Міжнародного кінотижня. Модератором розмови з Алленом стане російський режисер і путініст Федір Бондарчук. Разом з Алленом до участі у фестивалі запросили сербського режисера й музиканта Еміра Кустуріцу, який підтримує росію у війні проти України.
Доповнення
Марк Дакаскос - американський актор, каскадер і майстер бойових мистецтв. Відомий завдяки ролям у бойовиках 1990-х та 2000-х років, зокрема у фільмах "Кров і кістки", "Дракон" і "Нестримні". Також брав участь у телесеріалах і виступав як тренер із бойових мистецтв у кіно.
