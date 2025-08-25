$41.220.00
24 серпня, 13:49 • 13755 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 26817 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 32464 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 30706 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 40838 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 75211 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 62403 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 33788 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56673 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35543 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Американський актор Марк Дакаскос прибув до росії для участі у кінотижні та зізнався в коханні до москви

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Американський актор Марк Дакаскос приїхав до росії для участі в міжнародному кінотижні. Він заявив, що вивчив російську мову та зізнався у коханні до москви.

Американський актор Марк Дакаскос прибув до росії для участі у кінотижні та зізнався в коханні до москви

Американський актор і легенда бойовиків 1990-х Марк Дакаскос приїхав до росії для участі московському Міжнародному кінотижні. Актор розповів, що вивчив російську мову та зізнався у коханні москві. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Під час першого за 29 років візиту до столиці рф він зізнався у своєму захопленні москвою. Також Дакаскос наголосив, що навіть трохи говорить російською.

Вперше був тут у 1996 році. Я кохаю її, я кохаю її

- зазначив актор, говорячи про столицю дежрави-агресорки.

Раніше стало відомо, що американський режисер Вуді Аллен стане почесним гостем московського Міжнародного кінотижня. Модератором розмови з Алленом стане російський режисер і путініст Федір Бондарчук. Разом з Алленом до участі у фестивалі запросили сербського режисера й музиканта Еміра Кустуріцу, який підтримує росію у війні проти України.

Доповнення

Марк Дакаскос - американський актор, каскадер і майстер бойових мистецтв. Відомий завдяки ролям у бойовиках 1990-х та 2000-х років, зокрема у фільмах "Кров і кістки", "Дракон" і "Нестримні". Також брав участь у телесеріалах і виступав як тренер із бойових мистецтв у кіно.

Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27.06.25, 16:17 • 267082 перегляди

Вероніка Марченко

КультураНовини Світу