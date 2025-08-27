Зірка "Чорної пантери" повертається до Marvel у новій частині "Месників"

$41.400.03
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 82297 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 55507 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 122483 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 144042 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 143701 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57803 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153525 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 64065 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 57180 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)PhotoVideo26 серпня, 22:43 • 6612 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters26 серпня, 23:58 • 11537 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 11752 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині03:18 • 9000 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині05:54 • 3074 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 47520 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 45800 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 122512 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 143726 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 173305 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Беньямін Нетаньягу
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Суми
Покровськ
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 12770 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 63432 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 114601 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 136744 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 64411 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Боєприпаси
Долар США
Гривня

Зірка "Чорної пантери" повертається до Marvel у новій частині "Месників"

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Тенох Уерта підтвердив свою участь у фільмі "Месники: Судний день" у ролі Немора, прем'єра якого запланована на 18 грудня 2026 року. Актор розповів, що дізнався про пропозицію за кілька годин до оголошення зйомок.

Зірка "Чорної пантери" повертається до Marvel у новій частині "Месників"

Зірка фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди" Тенох Уерта підтвердив, що офіційно повертається до Кінематографічного всесвіту Marvel (MCU). Він знову постане у ролі Немора у продовженні вже культової серії фільмів - "Месники: Судний день", прем’єра запланована на 18 грудня 2026 року. Про це повідомляє Deadline, пише УНН.

Деталі

Під час інтерв'ю мексиканському шоу La Resolana Con El Capi Уерта розповів, що дізнався про пропозицію щодо зйомок буквально за кілька годин до анонсу нового фільму.

Ми чекали на зелене світло від Marvel. Мої агенти в США самі не були впевнені, а новину нам повідомили майже опівночі. А вже о 5:30 ранку стартувала трансляція з оголошенням акторського складу. Це було несподівано і дуже круто

- заявив актор.

Розповідаючи про робочий процес під час нової частини "Месників", Уерта повідомив, що на цей раз на знімальному майданчику панує трохи інша атмосфера.

В історії задіяні персонажі віком від двадцяти, тому кожному дістається менше часу, адже потрібно місце для всіх героїв та всіх всесвітів. Це спрощує роботу, адже енергії та часу на підготовку витрачається менше

- підкреслив актор.

Режисерами "Месників: Судний день" виступають Ентоні та Джо Руссо, сценарій написали Майкл Волдрон і Стівен МакФілі.

П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні22.08.25, 17:39 • 104704 перегляди

У фільмі глядачі зможуть побачити вже звичних для себе героїв та акторів, але знайшлося місце і для рнових молодих талантів. Акторський склад: Кріс Гемсворт (Тор), Ентоні Макі (Капітан Америка), Пол Радд (Людина-мураха), Флоренс П’ю (Єлена), Ванесса Кірбі (Сьюзен Шторм), Льюїс Пуллман ("Вартовий"), Денні Рамірес (Хоакін Торрес / "Сокіл"), Джозеф Квінн (Джонні Шторм), Девід Гарбор ("Червоний Вартовий"), Вінстон Дюк ("М'Баку"), Ханна Джон-Кеймен ("Привид"), Том Гіддлстон (Локі), Патрік Стюарт (Професор Ікс), Ієн Маккеллен (Магніто) Алан Каммінг (Нічний Змій), Ребекка Ромійн (Містик), Джеймс Марсден (Циклоп), Ченнінг Татум (Гамбіт).

Багатообіцяючий склад, який прогнозує, що ця частина фільму може стати найуспішнішою за весь період зйомок "Месників".

Американський актор Марк Дакаскос прибув до росії для участі у кінотижні та зізнався в коханні до москви25.08.25, 04:30 • 5086 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Marvel Entertainment
Даррен Аронофскі