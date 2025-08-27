Зірка "Чорної пантери" повертається до Marvel у новій частині "Месників"

Зірка фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди" Тенох Уерта підтвердив, що офіційно повертається до Кінематографічного всесвіту Marvel (MCU). Він знову постане у ролі Немора у продовженні вже культової серії фільмів - "Месники: Судний день", прем’єра запланована на 18 грудня 2026 року. Про це повідомляє Deadline, пише УНН.

Під час інтерв'ю мексиканському шоу La Resolana Con El Capi Уерта розповів, що дізнався про пропозицію щодо зйомок буквально за кілька годин до анонсу нового фільму.

Ми чекали на зелене світло від Marvel. Мої агенти в США самі не були впевнені, а новину нам повідомили майже опівночі. А вже о 5:30 ранку стартувала трансляція з оголошенням акторського складу. Це було несподівано і дуже круто

Розповідаючи про робочий процес під час нової частини "Месників", Уерта повідомив, що на цей раз на знімальному майданчику панує трохи інша атмосфера.

В історії задіяні персонажі віком від двадцяти, тому кожному дістається менше часу, адже потрібно місце для всіх героїв та всіх всесвітів. Це спрощує роботу, адже енергії та часу на підготовку витрачається менше