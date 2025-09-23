День освітніх технологій та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінки і дітьми: що ще святкують 23 вересня

$41.250.00
22 вересня, 20:12 • 8424 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 19723 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 26743 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 31402 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 45323 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 57685 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 54837 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28389 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 51472 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25377 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду22 вересня, 17:57 • 11297 перегляди
Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі22 вересня, 18:33 • 9668 перегляди
Трамп прокоментує пропозицію путіна щодо Договору про скорочення озброєнь - Білий дім22 вересня, 18:40 • 3346 перегляди
У столиці рф літак пронісся екстремально низько над будинками на тлі загрози атак дронівVideo22 вересня, 19:33 • 6774 перегляди
У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet22 вересня, 20:21 • 4768 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 41471 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 57684 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 51471 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 41472 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 21771 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 38221 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 88806 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 111284 перегляди
День освітніх технологій та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінки і дітьми: що ще святкують 23 вересня

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Сьогодні відзначається День освітніх технологій та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми. Християни також вшановують зачаття пророка Йоана Предтечі.

Сьогодні, 23 вересня, відзначається День освітніх технологій та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінки і дітьми. Також християни споминають зачаття пророка Йоана Предтечі, пише УНН.

День освітніх технологій

Це день, коли люди визнають і цінують вплив технологій на освіту. Від перших слайд-проєкторів до сучасної ери онлайн-навчання і квантових обчислень, технології зробили революцію в тому, як ми викладаємо і вчимося. Технології дали змогу швидше знаходити потрібну інформацію, що дало змогу прискорити процес навчання і зробити його ефективнішим.

Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми

Саме в цей день в 1913 році уряд Аргентини ухвалив закон стосовно протидії дитячій проституції. Експлуатація жінок досі є актуальною проблемою людства, оскільки понад 1,8 млн населення світу є жертвами торгівлі людьми, серед яких 70% складають жінки, а близько третини – діти. За даними статистичних досліджень, в наш час кількість постраждалих збільшується. Варто зазначити, що протягом останніх 15 років серед постраждалих зросла частина дітей та хлопців, але зменшилася доля жінок.

Археологи виявили стародавній порт часів Клеопатри біля руїн храму Тапосіріс Магна - Newsweek20.09.25, 04:24 • 5766 переглядiв

Тиждень урології

Цей тиждень був запроваджений за ініціативи Європейської асоціації урологів, яка об’єднує національні урологічні товариства, лікарів-урологів, урологічних медсестер, пацієнтів та їхні сім’ї, а також політиків з метою підвищення обізнаності про урологічні захворювання серед широкої громадськості. Метою проведення події є підвищення обізнаності про те, чим насправді займається урологія.

Зачаття чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана

За церковними традиціями 22 вересня молитовно згадують зачаття чесного славного пророка, Іоана Хрестителя, син юдейського священика Захарії та його дружини Єлизавети. Святий пророк Малахія передбачав, що раніше Месії з’явиться Його Предтеча, який оголосить про його пришестя. Тому іудеї, які чекали Месію, чекали і явлення Його Предтечі.

Незалежний фільм "Матеріалісти" 2025 року вперше зібрав понад $100 мільйонів у світовому прокаті19.09.25, 14:17 • 3998 переглядiв

