День освітніх технологій та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінки і дітьми: що ще святкують 23 вересня
Київ • УНН
Сьогодні відзначається День освітніх технологій та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми. Християни також вшановують зачаття пророка Йоана Предтечі.
Сьогодні, 23 вересня, відзначається День освітніх технологій та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінки і дітьми. Також християни споминають зачаття пророка Йоана Предтечі, пише УНН.
День освітніх технологій
Це день, коли люди визнають і цінують вплив технологій на освіту. Від перших слайд-проєкторів до сучасної ери онлайн-навчання і квантових обчислень, технології зробили революцію в тому, як ми викладаємо і вчимося. Технології дали змогу швидше знаходити потрібну інформацію, що дало змогу прискорити процес навчання і зробити його ефективнішим.
Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми
Саме в цей день в 1913 році уряд Аргентини ухвалив закон стосовно протидії дитячій проституції. Експлуатація жінок досі є актуальною проблемою людства, оскільки понад 1,8 млн населення світу є жертвами торгівлі людьми, серед яких 70% складають жінки, а близько третини – діти. За даними статистичних досліджень, в наш час кількість постраждалих збільшується. Варто зазначити, що протягом останніх 15 років серед постраждалих зросла частина дітей та хлопців, але зменшилася доля жінок.
Тиждень урології
Цей тиждень був запроваджений за ініціативи Європейської асоціації урологів, яка об’єднує національні урологічні товариства, лікарів-урологів, урологічних медсестер, пацієнтів та їхні сім’ї, а також політиків з метою підвищення обізнаності про урологічні захворювання серед широкої громадськості. Метою проведення події є підвищення обізнаності про те, чим насправді займається урологія.
Зачаття чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана
За церковними традиціями 22 вересня молитовно згадують зачаття чесного славного пророка, Іоана Хрестителя, син юдейського священика Захарії та його дружини Єлизавети. Святий пророк Малахія передбачав, що раніше Месії з’явиться Його Предтеча, який оголосить про його пришестя. Тому іудеї, які чекали Месію, чекали і явлення Його Предтечі.
