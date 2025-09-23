В Украину идет похолодание с заморозками, но сегодня еще почти лето - синоптик

В Украину идет похолодание с северо-запада Европы, местами с заморозками, но сегодня еще почти летний теплый день. Температура воздуха снизится до +12...+16 градусов, а ночью 26-27 сентября возможны заморозки на севере, западе, в центре и на востоке.