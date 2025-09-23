В Украину идет похолодание с заморозками, но сегодня еще почти лето - синоптик

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 сентября, 05:00 • 21932 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 22596 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 25860 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 41804 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 44243 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 42026 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 65500 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 69139 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63458 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30905 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларов23 сентября, 02:44
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки08:45
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico09:15
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки08:45
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада22 сентября, 11:26
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Белый дом
Нью-Йорк
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада22 сентября, 11:26
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме19 сентября, 14:24
Financial Times
Хранитель
Facebook
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

В Украину идет похолодание с заморозками, но сегодня еще почти лето - синоптик

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

В Украину идет похолодание с северо-запада Европы, местами с заморозками, но сегодня еще почти летний теплый день. Температура воздуха снизится до +12...+16 градусов, а ночью 26-27 сентября возможны заморозки на севере, западе, в центре и на востоке.

В Украину идет похолодание с заморозками, но сегодня еще почти лето - синоптик

В Украину идет похолодание - еще до конца недели ожидается ясный и холодный антициклон с северо-запада Европы, но местами с заморозками, а сегодня еще - почти летний теплый день, сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях во вторник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в Украине - самый теплый день из ближайшей холодной перспективы, почти лето! Обязательно почувствуйте это, нагрейтесь и налюбуйтесь! Однако! Погода в Украине меняется. Уже сегодня на Волыни, Ровенщине и на Львовщине атмосферный фронт показывает, как это будет", - написала Диденко.

По ее словам, этот фронт приносит дожди, плотную облачность и похолодание.

"А уже завтра, 24 сентября, дожди сместятся, осадки возможны еще и на севере Украины и местами в центральных областях. Температура воздуха за атмосферным фронтом завтра начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12...+16 градусов. Аж не верится", - отметила Диденко.

В среду, 24 сентября, по ее данным, теплая погода еще удержится на юге, востоке и местами в центральных областях, +20...+27, на Луганщине до +29 градусов.

"Однако 25 сентября похолодает и там. 25 сентября прояснит небо на севере, а 26, 27 сентября практически вся территория Украины окажется под влиянием сухого ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы", - указала Диденко.

"Что означает осенью сочетание ясного неба от антициклона и новой воздушной массы арктического происхождения? Правильно! Высокую вероятность заморозков. Итак, внимательно. Ночью 25 сентября на севере, в ночные часы 26, 27 сентября на севере, западе, в центральной части и на востоке Украины есть вероятность заморозков", - отметила синоптик.

В Киеве, по ее словам, сегодня - "синоптический рахат-лукум, солнечно и тепло". "Завтра, 24 сентября - резко похолодает. В столице в среду увеличится облачность, местами пройдет дождь, дневная температура воздуха снизится до +15 градусов", - указала она.

"До конца недели будет холодно, однако уже с 25-26 сентября антициклон по имени Petralilly (карта) хотя бы как-то компенсирует нам этот неуместный, но логичный холод - везде в Украине будет ясное небо, солнечная погода. Но напоминаю, с ночными заморозками", - написала Диденко.

Последний теплый день: прогноз погоды на 23 сентября23.09.25, 06:55 • 2616 просмотров

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Львовская область
Ровненская область
Луганская область
Волынская область
Европа
Украина
Киев