В Украину идет похолодание с заморозками, но сегодня еще почти лето - синоптик
Киев • УНН
В Украину идет похолодание с северо-запада Европы, местами с заморозками, но сегодня еще почти летний теплый день. Температура воздуха снизится до +12...+16 градусов, а ночью 26-27 сентября возможны заморозки на севере, западе, в центре и на востоке.
В Украину идет похолодание - еще до конца недели ожидается ясный и холодный антициклон с северо-запада Европы, но местами с заморозками, а сегодня еще - почти летний теплый день, сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях во вторник, пишет УНН.
Детали
"Сегодня в Украине - самый теплый день из ближайшей холодной перспективы, почти лето! Обязательно почувствуйте это, нагрейтесь и налюбуйтесь! Однако! Погода в Украине меняется. Уже сегодня на Волыни, Ровенщине и на Львовщине атмосферный фронт показывает, как это будет", - написала Диденко.
По ее словам, этот фронт приносит дожди, плотную облачность и похолодание.
"А уже завтра, 24 сентября, дожди сместятся, осадки возможны еще и на севере Украины и местами в центральных областях. Температура воздуха за атмосферным фронтом завтра начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12...+16 градусов. Аж не верится", - отметила Диденко.
В среду, 24 сентября, по ее данным, теплая погода еще удержится на юге, востоке и местами в центральных областях, +20...+27, на Луганщине до +29 градусов.
"Однако 25 сентября похолодает и там. 25 сентября прояснит небо на севере, а 26, 27 сентября практически вся территория Украины окажется под влиянием сухого ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы", - указала Диденко.
"Что означает осенью сочетание ясного неба от антициклона и новой воздушной массы арктического происхождения? Правильно! Высокую вероятность заморозков. Итак, внимательно. Ночью 25 сентября на севере, в ночные часы 26, 27 сентября на севере, западе, в центральной части и на востоке Украины есть вероятность заморозков", - отметила синоптик.
В Киеве, по ее словам, сегодня - "синоптический рахат-лукум, солнечно и тепло". "Завтра, 24 сентября - резко похолодает. В столице в среду увеличится облачность, местами пройдет дождь, дневная температура воздуха снизится до +15 градусов", - указала она.
"До конца недели будет холодно, однако уже с 25-26 сентября антициклон по имени Petralilly (карта) хотя бы как-то компенсирует нам этот неуместный, но логичный холод - везде в Украине будет ясное небо, солнечная погода. Но напоминаю, с ночными заморозками", - написала Диденко.
