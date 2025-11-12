Кіпр сколихнув сильний землетрус магнітудою понад 5 балів
Сьогодні вранці на Кіпрі стався землетрус магнітудою 5,2-5,3 бали. Його епіцентр знаходився за 20 кілометрів на північний схід від Пафосу на глибині 12 кілометрів.
Деталі
Подія викликала широкий резонанся серед мешканців, повідомляє Національна метеорологічна служба Sigmalive.
