$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20665 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50293 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46852 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50173 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48025 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44025 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59955 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62883 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82368 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132021 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Графіки відключень електроенергії
Реклама
Реклама
Кіпр сколихнув сильний землетрус магнітудою понад 5 балів

Київ • УНН

 • 2630 перегляди

Сьогодні вранці на Кіпрі стався землетрус магнітудою 5,2-5,3 бали. Його епіцентр знаходився за 20 кілометрів на північний схід від Пафосу на глибині 12 кілометрів.

Сьогодні вранці на Кіпрі стався землетрус, що викликав широке занепокоєння серед мешканців острову, передає УНН із посиланням на  Sigmalive та  повідомляє Національна метеорологічна служба EMSC та Sigmalive.

Деталі

Осередок землетрусу, магнітудою 5,2-5,3 бали, знаходився на глибині 12 кілометрів. Також, за 20 кілометрів на північний схід від Пафосу (місто на південному-заході Кіпру - ред.) виявлено епіцентр землетрусу.

Подія викликала широкий резонанся серед мешканців, повідомляє Національна метеорологічна служба Sigmalive.

Нагадаємо

У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1 бала, внаслідок якого 26 людей отримали легкі травми. Усі постраждалі були госпіталізовані та вже виписані з лікарень.

Внаслідок землетрусу магнітудою 6,3 бала на півночі Афганістану загинули щонайменше 12 людей, близько 150 отримали поранення. Поштовхи відчувалися також у Таджикистані, Узбекистані та Туркменістані.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Кіпр