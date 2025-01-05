Індія посилила охорону на кордоні після погрози анексії від Бангладеш
Київ • УНН
Радник тимчасового лідера Бангладеш заявив про претензії на три індійські штати з бенгальським населенням. Індія посилила охорону кордону після погроз анексії територій.
ндія посилила охорону на кордоні з Бангладеш після того, як офіційний представник нового уряду країни пригрозив анексувати частину північного сходу Індії. Про це повідомила газета The Daily Telegraph, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що 16 грудня старший радник нового тимчасового лідера Бангладеш Махфуз Алам у Facebook звинуватив індійський уряд у "гетто" та "колонізації" населення трьох штатів: Західний Бенгал, Тріпурв та Ассам. У цих регіонах переважно живуть бенгальомовні мусульмани.
За його словами, Бангладеш почав "досягати успіху" після повалення режиму премʼєр-міністерки Шейхи Хасіни минулого року, яка мала проіндійські погляди. У своїй заяві радник нового тимчасового лідера почав пред'являти територіальні питання. Він показав карту, на якій зображено три індійські північно-західні штати, які перебували у складі Бангладеш.
Газета The Daily Telegraph пише, що заяву видалили після двох годин з моменту публікації, проте це призвело до погіршення і без того напружених відносин між сусідніми країнами.
Нагадємо
Голова Центробанку Бангладеш заявив про виведення 16,7 млрд доларів через схеми з кредитами та завищеними імпортними рахунками. Розкрадання відбувалося за підтримки держави під час правління колишньої прем'єрки Хасіни.