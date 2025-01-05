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Индия усилила охрану на границе после угрозы аннексии от Бангладеш

Индия усилила охрану на границе после угрозы аннексии от Бангладеш

Киев  •  УНН

 • 1246 просмотра

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Советник временного лидера Бангладеш заявил о претензиях на три индийских штата с бенгальским населением. Индия усилила охрану границы после угроз аннексии территорий.

ндия усилила охрану на границе с Бангладеш после того, как официальный представитель нового правительства страны пригрозил аннексировать часть северо-востока Индии. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 16 декабря старший советник нового временного лидера Бангладеш Махфуз Алам в Facebook обвинил индийское правительство в «гетто» и «колонизации» населения трех штатов: Западный Бенгал, Трипурв и Ассам. В этих регионах преимущественно живут бенгалоязычные мусульмане.

По его словам, Бангладеш начал «добиваться успеха» после свержения режима премьер-министра Шейхи Хасины в прошлом году, которая имела проиндийские взгляды. В своем заявлении советник нового временного лидера начал предъявлять территориальные вопросы. Он показал карту, на которой изображены три индийских северо-западных штата, которые находились в составе Бангладеш.

Газета The Daily Telegraph пишет, что заявление удалили после двух часов с момента публикации, однако это привело к ухудшению и без того напряженных отношений между соседними странами.

Напоминаем

Глава Центробанка Бангладеш заявил о выводе 16,7 млрд долларов через схемы с кредитами и завышенными импортными счетами. Хищение происходило при поддержке государства во время правления бывшего премьера Хасины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
sheikh-khasinaШейх Хасина
indiyaИндия
banhladeshБангладеш