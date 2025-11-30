У Бангладеш лідерка опозиції Халеда у критичному стані: її син заявляє, що не може повернутися на батьківщину

$42.190.00
48.870.00
ukenru
07:27 • 3506 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 16708 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 27941 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 23256 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 22776 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 21299 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16575 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16040 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14532 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 15130 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
86%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Золотий заєць", на якого шукачі скарбів полювали по всьому світу, "пішов з молотка"Photo29 листопада, 23:33 • 6772 перегляди
США закрили повітряний простір над Венесуелою: з'явилась відповідь Каракаса30 листопада, 00:05 • 8390 перегляди
"Вводять в оману, упереджені, викриті": Білий дім створив "Залу ганьби" ЗМІ за поширення "фейкових новин"Photo30 листопада, 00:34 • 3062 перегляди
Ракетний удар по Вишгороду: рятувальники оприлюднили кадри пожежі в багатоповерхівціVideo30 листопада, 01:06 • 5020 перегляди
Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі03:31 • 3258 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 21239 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 70602 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 55394 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 63342 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 61855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Київська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 21239 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 37758 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 55210 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 74727 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 106384 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
The New York Times
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

У Бангладеш лідерка опозиції Халеда у критичному стані: її син заявляє, що не може повернутися на батьківщину

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Колишня прем'єр-міністерка Бангладеш Халеда Зія перебуває у критичному стані через інфекцію грудної клітки. Її син, виконувач обов'язків голови партії, не може повернутися на батьківщину, що створює невизначеність в опозиційному таборі.

У Бангладеш лідерка опозиції Халеда у критичному стані: її син заявляє, що не може повернутися на батьківщину
Фото: Reuters

80-річна колишня прем’єр-міністерка Бангладеш Халеда Зія перебуває у критичному стані, що створює нову хвилю невизначеності в опозиційному таборі країни. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Опозиційна Націоналістична партія Бангладеш повідомила, що Халеда Зія залишається у "дуже критичному" стані в лікарні Дакки після госпіталізації 23 листопада через тяжку інфекцію грудної клітки, яка уразила серце та легені. Її погіршений стан збігся з моментом, коли партія знову посилює свій вплив після усунення Шейх Хасіни внаслідок торішнього студентського повстання.

Щонайменше п’ятеро людей, серед яких дитина, загинули в Бангладеш через землетрус магнітудою 5,5 – ВВС21.11.25, 19:11 • 3464 перегляди

Тарік Рахман, син Зії та виконувач обов’язків голови партії, який із 2008 року проживає в Лондоні, написав у Facebook, що його повернення до Бангладеш "не повністю" залежить від нього. Заява викликала суперечки щодо можливих політичних або юридичних бар’єрів.

Тимчасовий уряд на чолі з Мухаммедом Юнусом спростував будь-які обмеження.

У цьому питанні немає жодних перешкод

– заявив прессекретар Юнуса Шафікул Алам.

Стан Халеди Зії посилює невизначеність усередині партії, яка на тлі стрімких політичних змін готується визначати свій наступний курс, враховуючи важку хворобу своєї лідерки та відсутність голови на батьківщині. Після бойкоту виборів 2014 і 2024 років політсила знову набрала популярності й наразі вважається одним із ключових гравців у новому політичному ландшафті країни.

Суд Бангладеш після смертної кари засудив експрем'єрку Хасіну до 21 року ув’язнення за корупцію27.11.25, 15:12 • 2510 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Шейх Хасіна
Бангладеш
Лондон