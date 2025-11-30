У Бангладеш лідерка опозиції Халеда у критичному стані: її син заявляє, що не може повернутися на батьківщину
Київ • УНН
Колишня прем'єр-міністерка Бангладеш Халеда Зія перебуває у критичному стані через інфекцію грудної клітки. Її син, виконувач обов'язків голови партії, не може повернутися на батьківщину, що створює невизначеність в опозиційному таборі.
80-річна колишня прем’єр-міністерка Бангладеш Халеда Зія перебуває у критичному стані, що створює нову хвилю невизначеності в опозиційному таборі країни. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Опозиційна Націоналістична партія Бангладеш повідомила, що Халеда Зія залишається у "дуже критичному" стані в лікарні Дакки після госпіталізації 23 листопада через тяжку інфекцію грудної клітки, яка уразила серце та легені. Її погіршений стан збігся з моментом, коли партія знову посилює свій вплив після усунення Шейх Хасіни внаслідок торішнього студентського повстання.
Щонайменше п’ятеро людей, серед яких дитина, загинули в Бангладеш через землетрус магнітудою 5,5 – ВВС21.11.25, 19:11 • 3464 перегляди
Тарік Рахман, син Зії та виконувач обов’язків голови партії, який із 2008 року проживає в Лондоні, написав у Facebook, що його повернення до Бангладеш "не повністю" залежить від нього. Заява викликала суперечки щодо можливих політичних або юридичних бар’єрів.
Тимчасовий уряд на чолі з Мухаммедом Юнусом спростував будь-які обмеження.
У цьому питанні немає жодних перешкод
Стан Халеди Зії посилює невизначеність усередині партії, яка на тлі стрімких політичних змін готується визначати свій наступний курс, враховуючи важку хворобу своєї лідерки та відсутність голови на батьківщині. Після бойкоту виборів 2014 і 2024 років політсила знову набрала популярності й наразі вважається одним із ключових гравців у новому політичному ландшафті країни.
Суд Бангладеш після смертної кари засудив експрем'єрку Хасіну до 21 року ув’язнення за корупцію27.11.25, 15:12 • 2510 переглядiв