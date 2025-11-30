В Бангладеш лидер оппозиции Халеда в критическом состоянии: ее сын заявляет, что не может вернуться на родину

$42.190.00
48.870.00
ukenru
07:27 • 3490 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 16672 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 27915 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 23227 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 22756 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 21291 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 16569 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16038 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14530 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 15128 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
86%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Золотой заяц", на которого охотились искатели сокровищ по всему миру, "ушел с молотка"Photo29 ноября, 23:33 • 6772 просмотра
США закрыли воздушное пространство над Венесуэлой: появился ответ Каракаса30 ноября, 00:05 • 8390 просмотра
"Вводят в заблуждение, предвзятые, разоблаченные": Белый дом создал "Зал позора" СМИ за распространение "фейковых новостей"Photo30 ноября, 00:34 • 3062 просмотра
Ракетный удар по Вышгороду: спасатели обнародовали кадры пожара в многоэтажкеVideo30 ноября, 01:06 • 5020 просмотра
Десятки тысяч румын остались без питьевой воды из-за проблем на плотине03:31 • 3258 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 21197 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 70561 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 55365 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 63309 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 61821 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вышгород
Киевская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 21197 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 37753 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 55205 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 74720 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 106378 просмотра
Актуальное
Техника
The Washington Post
The New York Times
Шахед-136
9К720 Искандер

В Бангладеш лидер оппозиции Халеда в критическом состоянии: ее сын заявляет, что не может вернуться на родину

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Бывший премьер-министр Бангладеш Халеда Зия находится в критическом состоянии из-за инфекции грудной клетки. Ее сын, исполняющий обязанности главы партии, не может вернуться на родину, что создает неопределенность в оппозиционном лагере.

В Бангладеш лидер оппозиции Халеда в критическом состоянии: ее сын заявляет, что не может вернуться на родину
Фото: Reuters

80-летняя бывшая премьер-министр Бангладеш Халеда Зия находится в критическом состоянии, что создает новую волну неопределенности в оппозиционном лагере страны. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Оппозиционная Националистическая партия Бангладеш сообщила, что Халеда Зия остается в "очень критическом" состоянии в больнице Дакки после госпитализации 23 ноября из-за тяжелой инфекции грудной клетки, поразившей сердце и легкие. Ее ухудшившееся состояние совпало с моментом, когда партия снова усиливает свое влияние после отстранения Шейх Хасины в результате прошлогоднего студенческого восстания.

По меньшей мере пять человек, среди которых ребенок, погибли в Бангладеш из-за землетрясения магнитудой 5,5 – ВВС21.11.25, 19:11 • 3464 просмотра

Тарик Рахман, сын Зии и исполняющий обязанности главы партии, который с 2008 года проживает в Лондоне, написал в Facebook, что его возвращение в Бангладеш "не полностью" зависит от него. Заявление вызвало споры относительно возможных политических или юридических барьеров.

Временное правительство во главе с Мухаммедом Юнусом опровергло какие-либо ограничения.

В этом вопросе нет никаких препятствий

– заявил пресс-секретарь Юнуса Шафикул Алам.

Состояние Халеды Зии усиливает неопределенность внутри партии, которая на фоне стремительных политических изменений готовится определять свой следующий курс, учитывая тяжелую болезнь своего лидера и отсутствие главы на родине. После бойкота выборов 2014 и 2024 годов политсила снова набрала популярность и сейчас считается одним из ключевых игроков в новом политическом ландшафте страны.

Суд Бангладеш после смертной казни приговорил экс-премьера Хасину к 21 году заключения за коррупцию27.11.25, 15:12 • 2510 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Шейх Хасина
Бангладеш
Лондон