В Бангладеш лидер оппозиции Халеда в критическом состоянии: ее сын заявляет, что не может вернуться на родину
Киев • УНН
Бывший премьер-министр Бангладеш Халеда Зия находится в критическом состоянии из-за инфекции грудной клетки. Ее сын, исполняющий обязанности главы партии, не может вернуться на родину, что создает неопределенность в оппозиционном лагере.
80-летняя бывшая премьер-министр Бангладеш Халеда Зия находится в критическом состоянии, что создает новую волну неопределенности в оппозиционном лагере страны. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Подробности
Оппозиционная Националистическая партия Бангладеш сообщила, что Халеда Зия остается в "очень критическом" состоянии в больнице Дакки после госпитализации 23 ноября из-за тяжелой инфекции грудной клетки, поразившей сердце и легкие. Ее ухудшившееся состояние совпало с моментом, когда партия снова усиливает свое влияние после отстранения Шейх Хасины в результате прошлогоднего студенческого восстания.
Тарик Рахман, сын Зии и исполняющий обязанности главы партии, который с 2008 года проживает в Лондоне, написал в Facebook, что его возвращение в Бангладеш "не полностью" зависит от него. Заявление вызвало споры относительно возможных политических или юридических барьеров.
Временное правительство во главе с Мухаммедом Юнусом опровергло какие-либо ограничения.
В этом вопросе нет никаких препятствий
Состояние Халеды Зии усиливает неопределенность внутри партии, которая на фоне стремительных политических изменений готовится определять свой следующий курс, учитывая тяжелую болезнь своего лидера и отсутствие главы на родине. После бойкота выборов 2014 и 2024 годов политсила снова набрала популярность и сейчас считается одним из ключевых игроков в новом политическом ландшафте страны.
