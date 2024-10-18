Бангладеш видав ордер на арешт експрем'єрки за злочини проти людяності під час протестів у країні
Київ • УНН
Колишню прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну звинувачують у злочинах проти людяності під час протестів. Суд наказав заарештувати її та ще 45 осіб, включаючи колишніх міністрів, які втекли з країни.
Суд Бангладеш видав ордер на арешт колишньої премʼєрки Шейх Хасіни, яка втекла до Індії в серпні після того, як у її країні почалися масові протести. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Суд наказав заарештувати колишнього прем'єр-міністра Шейх Хасіну та доставити її до суду 18 листопада,
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За його словами, Хасіна керувала тими, хто вчиняв масові вбивства та злочини проти людяності в період з липня до серпня.
Зазначається, що також суд видав ордери на арешт ще 45 осіб, у тому числі колишніх міністрів, які також втекли з країни.
Сама ж 77-річна Хасіна не з’являлася на публіці після втечі з Бангладеш. Її останнє офіційне місцезнаходження - військова авіабаза поблизу індійської столиці Нью-Делі.
Міністерство охорони здоров’я Бангладеш у серпні заявило, що понад 1 000 людей загинули в результаті насильства цього літа після того, як очолювані студентами протести проти державних квот для найму на роботу переросли в масові демонстрації.
Цей період став найкривавішим в історії країни з моменту здобуття нею незалежності в 1971 році.
Нагадаємо
У серпні цього року Шейх Хасіна покинула резиденцію в Дацці після штурму протестувальниками. Відставка відбулася на тлі масових заворушень, що призвели до загибелі близько 300 людей за останній місяць.