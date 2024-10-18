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Бангладеш видав ордер на арешт експрем'єрки за злочини проти людяності під час протестів у країні

Київ • УНН

 • 18656 перегляди

Колишню прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну звинувачують у злочинах проти людяності під час протестів. Суд наказав заарештувати її та ще 45 осіб, включаючи колишніх міністрів, які втекли з країни.

Бангладеш видав ордер на арешт експрем'єрки за злочини проти людяності під час протестів у країні

Суд Бангладеш видав ордер на арешт колишньої премʼєрки Шейх Хасіни, яка втекла до Індії в серпні після того, як у її країні почалися масові протести. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Суд наказав заарештувати колишнього прем'єр-міністра Шейх Хасіну та доставити її до суду 18 листопада,

- заявив журналістам у четвер головний прокурор суду Мохаммад Таджул Іслам.

Деталі

За його словами, Хасіна керувала тими, хто вчиняв масові вбивства та злочини проти людяності в період з липня до серпня.

Зазначається, що також суд видав ордери на арешт ще 45 осіб, у тому числі колишніх міністрів, які також втекли з країни.

Сама ж 77-річна Хасіна не з’являлася на публіці після втечі з Бангладеш. Її останнє офіційне місцезнаходження - військова авіабаза поблизу індійської столиці Нью-Делі.

Міністерство охорони здоров’я Бангладеш у серпні заявило, що понад 1 000 людей загинули в результаті насильства цього літа після того, як очолювані студентами протести проти державних квот для найму на роботу переросли в масові демонстрації.

Цей період став найкривавішим в історії країни з моменту здобуття нею незалежності в 1971 році.

Нагадаємо

У серпні цього року Шейх Хасіна покинула резиденцію в Дацці після штурму протестувальниками. Відставка відбулася на тлі масових заворушень, що призвели до загибелі близько 300 людей за останній місяць.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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