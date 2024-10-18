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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бангладеш выдал ордер на арест экс-премьера за преступления против человечности во время протестов в стране

Бангладеш выдал ордер на арест экс-премьера за преступления против человечности во время протестов в стране

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 01:23  •  1890 просмотра

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Бывшего премьера Бангладеш Шейх Хасину обвиняют в преступлениях против человечности во время протестов. Суд приказал арестовать ее и еще 45 человек, включая бывших министров, которые сбежали из страны.

Суд Бангладеш выдал ордер на арест бывшего премьера Шейх Хасины, которая сбежала в Индию в августе после того, как в ее стране начались массовые протесты. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Суд приказал арестовать бывшего премьер-министра Шейх Хасину и доставить ее в суд 18 ноября,

- заявил журналистам в четверг главный прокурор суда Мохаммад Таджул Ислам.

Детали

По его словам, Хасина руководила теми, кто совершал массовые убийства и преступления против человечности в период с июля по август.

Отмечается, что также суд выдал ордера на арест еще 45 человек, в том числе бывших министров, которые также сбежали из страны.

Сама же 77-летняя Хасина не появлялась на публике после побега из Бангладеш. Ее последнее официальное местонахождение - военная авиабаза вблизи индийской столицы Нью-Дели.

Министерство здравоохранения Бангладеш в августе заявило, что более 1 000 человек погибли в результате насилия этим летом после того, как возглавляемые студентами протесты против государственных квот для найма на работу переросли в массовые демонстрации.

Этот период стал самым кровавым в истории страны с момента обретения ею независимости в 1971 году.

Напомним

В августе этого года Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке после штурма протестующими. Отставка произошла на фоне массовых беспорядков, приведших к гибели около 300 человек за последний месяц.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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