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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США отрицают причастность к свержению премьер-министра Бангладеш Хасины

США отрицают причастность к свержению премьер-министра Бангладеш Хасины

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 07:53  •  4704 просмотра

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США заявили, что не участвовали в свержении премьер-министра Бангладеш Хасины. Это опровержение появилось после обвинений Хасины в причастности США к ее устранению с целью получения контроля над островом Сент-Мартин.

В Соединенных Штатах заявляют, что не участвовали в свержении бангладешского экс-премьера Хасины.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Мы не имели никакого вмешательства. Любые сообщения или слухи о том, что правительство Соединенных Штатов было причастно к этим событиям, просто неправдивы

- заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-брифинге, отвечая на вопрос о заявлениях о причастности США.

Контекст

В воскресенье в индийской газете Economic Times появилось сообщение, в котором Хасина обвинила США в том, что они сыграли определенную роль в ее устранении, поскольку хотели получить контроль над бангладешским островом Сент-Мартин в Бенгальском заливе. Газета утверждает, что Хасина передала это сообщение через своих близких соратников.

В январе она выиграла четвертый срок подряд на выборах, которые оппозиция бойкотировала и которые, по словам Государственного департамента США, не были свободными и честными.

Прем'єрка Бангладеш подала у відставку і втекла з країни на тлі масових протестів у країні5 августа 2024, 11:29 • 16078 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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