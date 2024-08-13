США отрицают причастность к свержению премьер-министра Бангладеш Хасины
Киев • УНН
США заявили, что не участвовали в свержении премьер-министра Бангладеш Хасины. Это опровержение появилось после обвинений Хасины в причастности США к ее устранению с целью получения контроля над островом Сент-Мартин.
В Соединенных Штатах заявляют, что не участвовали в свержении бангладешского экс-премьера Хасины.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Мы не имели никакого вмешательства. Любые сообщения или слухи о том, что правительство Соединенных Штатов было причастно к этим событиям, просто неправдивы
Контекст
В воскресенье в индийской газете Economic Times появилось сообщение, в котором Хасина обвинила США в том, что они сыграли определенную роль в ее устранении, поскольку хотели получить контроль над бангладешским островом Сент-Мартин в Бенгальском заливе. Газета утверждает, что Хасина передала это сообщение через своих близких соратников.
В январе она выиграла четвертый срок подряд на выборах, которые оппозиция бойкотировала и которые, по словам Государственного департамента США, не были свободными и честными.
Прем'єрка Бангладеш подала у відставку і втекла з країни на тлі масових протестів у країні5 августа 2024, 11:29 • 16078 просмотров