США отрицают причастность к свержению премьер-министра Бангладеш Хасины

В Соединенных Штатах заявляют, что не участвовали в свержении бангладешского экс-премьера Хасины.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Мы не имели никакого вмешательства. Любые сообщения или слухи о том, что правительство Соединенных Штатов было причастно к этим событиям, просто неправдивы - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-брифинге, отвечая на вопрос о заявлениях о причастности США.

Контекст

В воскресенье в индийской газете Economic Times появилось сообщение, в котором Хасина обвинила США в том, что они сыграли определенную роль в ее устранении, поскольку хотели получить контроль над бангладешским островом Сент-Мартин в Бенгальском заливе. Газета утверждает, что Хасина передала это сообщение через своих близких соратников.

В январе она выиграла четвертый срок подряд на выборах, которые оппозиция бойкотировала и которые, по словам Государственного департамента США, не были свободными и честными.

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