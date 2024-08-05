Премьер Бангладеш подала в отставку и сбежала из страны на фоне массовых протестов в стране

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

  •  94231 просмотра
Вражеские беспилотники из Черкасской области направляются на Киевскую область

Вражеские беспилотники из Черкасской области направляются на Киевскую область

  •  72337 просмотра
Уничтожены Су-34 и склад БК: ГУР раскрыло подробности "хлопка" на аэродроме "морозовск"

Уничтожены Су-34 и склад БК: ГУР раскрыло подробности "хлопка" на аэродроме "морозовск"

  •  48553 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

  •  74847 просмотра
"Теперь F-16 - это действительно реальность": Зеленский поделился кадрами с самолетами

"Теперь F-16 - это действительно реальность": Зеленский поделился кадрами с самолетами

  •  38013 просмотра
публикации
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

  •  74847 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

  •  89107 просмотра
Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

2 августа 2024, 15:15  •  210933 просмотра
Шаг навстречу: что изменит смягчение запрета конвертировать валютные кредиты в гривны для бизнеса

Шаг навстречу: что изменит смягчение запрета конвертировать валютные кредиты в гривны для бизнеса

2 августа 2024, 11:45  •  221368 просмотра
Гетманцев хочет оставить украинцев без качественного и доступного интернета во время войны? Нардеп решил бороться с провайдерами

Гетманцев хочет оставить украинцев без качественного и доступного интернета во время войны? Нардеп решил бороться с провайдерами

2 августа 2024, 09:12  •  221415 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  4978 просмотра
Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

  •  5501 просмотра
Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

  •  94231 просмотра
4 августа: Международный день дымчатого леопарда, День рождения шампанского

4 августа: Международный день дымчатого леопарда, День рождения шампанского

4 августа 2024, 03:11  •  106641 просмотра
3 августа: Всемирный день арбуза, Международный день блюза, Международный день блюза

3 августа: Всемирный день арбуза, Международный день блюза, Международный день блюза

3 августа 2024, 03:03  •  112037 просмотра
Актуальное
Премьер Бангладеш подала в отставку и сбежала из страны на фоне массовых протестов в стране

Премьер Бангладеш подала в отставку и сбежала из страны на фоне массовых протестов в стране

Киев  •  УНН

5 августа 2024, 11:29  •  5448 просмотра

Read in English

Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке после штурма протестующими. Отставка произошла на фоне массовых беспорядков, приведших к гибели около 300 человек за последний месяц.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и сбежала из своей резиденции в столице страны Дакке. Перед этим часть протестующих штурмовали официальную резиденцию Хасины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC, AFP и индийскую вещательную корпорацию NDTV. 

Как сообщает AFP со ссылкой на источник в окружении Хасины, во дворец, в котором располагается резиденция, ворвались протестующие.

Сейчас Хасина, которая возглавляла Бангладеш с 2009 года, находится на борту вертолета, направляющегося в индийский город Агартала, сообщает BBC Bengali.

NDTV пишет, что вместе с премьер-министром исчезла ее сестра Шейх Рехана. По словам источника, Хасина хотела записать обращение к народу, но у нее не было возможности это сделать. Как сообщается, командующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что будет сформировано временное правительство.

Дополнение

Отставка Хасины произошла в тот момент, когда тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Дакке на следующий день после столкновений между полицией и демонстрантами, в результате которых погибли по меньшей мере 90 человек.

Студенческие протесты начались в июле с требования реформы правил найма на государственную службу. Протесты с тех пор переросли в более широкое антиправительственное движение и общенациональные беспорядки, которые требовали отставки премьер-министра Шейх Хасины. За последний месяц во время массовых протестов погибло около 300 человек.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
sheikh-khasinaШейх Хасина
indiyaИндия
banhladeshБангладеш
pakistanПакистан
Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС
  •  35759 просмотра

Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС

Украинский гимнаст Ковтун завоевал "серебро" Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях
  •  35289 просмотра

Украинский гимнаст Ковтун завоевал "серебро" Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях

Эксклюзив
В Киеве военный "стрелял" из стартового пистолета в охранника ЖК "Бульвар Фонтанов"
  •  47592 просмотра

В Киеве военный "стрелял" из стартового пистолета в охранника ЖК "Бульвар Фонтанов"

Эксклюзив
Дума действовала в пользу медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - экс-нардеп
  •  39139 просмотра

Дума действовала в пользу медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - экс-нардеп

Эксклюзив
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
  •  89107 просмотра

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Эксклюзив
Мне предлагали подписаться под постановлением о переименовании Броваров на Бровари. Я не согласился - нардеп Игорь Мурдий
  •  33273 просмотра

Мне предлагали подписаться под постановлением о переименовании Броваров на Бровари. Я не согласился - нардеп Игорь Мурдий

Эксклюзив
Баристы, фармацевты и водители: какие профессии самые востребованные на рынке труда
  •  29686 просмотра

Баристы, фармацевты и водители: какие профессии самые востребованные на рынке труда

Эксклюзив
Меркурий начинает ретроградное движение: гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на период с 5 по 11 августа
  •  46848 просмотра

Меркурий начинает ретроградное движение: гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на период с 5 по 11 августа

Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
  •  76000 просмотра

Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Ярослава Магучих завоевала «золото» Олимпиады-2024 в прыжках в высоту
  •  105104 просмотра

Ярослава Магучих завоевала «золото» Олимпиады-2024 в прыжках в высоту

Популярные

"Теперь F-16 - это действительно реальность": Зеленский поделился кадрами с самолетами

"Теперь F-16 - это действительно реальность": Зеленский поделился кадрами с самолетами

  •  38013 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

  •  74847 просмотра
Уничтожены Су-34 и склад БК: ГУР раскрыло подробности "хлопка" на аэродроме "морозовск"

Уничтожены Су-34 и склад БК: ГУР раскрыло подробности "хлопка" на аэродроме "морозовск"

  •  48553 просмотра
Вражеские беспилотники из Черкасской области направляются на Киевскую область

Вражеские беспилотники из Черкасской области направляются на Киевскую область

  •  72337 просмотра
Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

  •  94231 просмотра

Публикации

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

  •  74847 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

  •  89107 просмотра
Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

2 августа 2024, 15:15  •  210933 просмотра
Шаг навстречу: что изменит смягчение запрета конвертировать валютные кредиты в гривны для бизнеса

Шаг навстречу: что изменит смягчение запрета конвертировать валютные кредиты в гривны для бизнеса

2 августа 2024, 11:45  •  221368 просмотра
Гетманцев хочет оставить украинцев без качественного и доступного интернета во время войны? Нардеп решил бороться с провайдерами

Гетманцев хочет оставить украинцев без качественного и доступного интернета во время войны? Нардеп решил бороться с провайдерами

2 августа 2024, 09:12  •  221415 просмотра

Война

Поражение подводной лодки "Ростов-на Дону": партизаны зафиксировали визит "важных гостей" для проверки побережья Севастополя

Поражение подводной лодки "Ростов-на Дону": партизаны зафиксировали визит "важных гостей" для проверки побережья Севастополя

  •  1751 просмотра
Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект отмены мобилизации ограниченно годных до 25 лет

Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект отмены мобилизации ограниченно годных до 25 лет

  •  12562 просмотра
На Черниговщине и Сумщине враг увеличил использование FPV-дронов

На Черниговщине и Сумщине враг увеличил использование FPV-дронов

  •  18579 просмотра
В Мариуполе горела военная база оккупантов - горсовет

В Мариуполе горела военная база оккупантов - горсовет

  •  21820 просмотра
В Киевской области на боеприпасе подорвался трактор

В Киевской области на боеприпасе подорвался трактор

  •  23341 просмотра

политика

Количество неработающих кредитов сокращается, но медленно - Гетманцев

Количество неработающих кредитов сокращается, но медленно - Гетманцев

  •  7348 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра агрополитики Сольского

  •  7870 просмотра
Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект отмены мобилизации ограниченно годных до 25 лет

Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект отмены мобилизации ограниченно годных до 25 лет

  •  12562 просмотра
Забронированным депутатам и чиновникам предлагают разрешить беспрепятственно выезжать за границу

Забронированным депутатам и чиновникам предлагают разрешить беспрепятственно выезжать за границу

  •  10392 просмотра
Кулеба обсудил с президентом Малави помощь в рамках инициативы Grain From Ukraine

Кулеба обсудил с президентом Малави помощь в рамках инициативы Grain From Ukraine

  •  12349 просмотра

Война

Поражение подводной лодки "Ростов-на Дону": партизаны зафиксировали визит "важных гостей" для проверки побережья Севастополя

Поражение подводной лодки "Ростов-на Дону": партизаны зафиксировали визит "важных гостей" для проверки побережья Севастополя

  •  1751 просмотра
Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект отмены мобилизации ограниченно годных до 25 лет

Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект отмены мобилизации ограниченно годных до 25 лет

  •  12562 просмотра
На Черниговщине и Сумщине враг увеличил использование FPV-дронов

На Черниговщине и Сумщине враг увеличил использование FPV-дронов

  •  18579 просмотра
В Мариуполе горела военная база оккупантов - горсовет

В Мариуполе горела военная база оккупантов - горсовет

  •  21820 просмотра
В Киевской области на боеприпасе подорвался трактор

В Киевской области на боеприпасе подорвался трактор

  •  23341 просмотра

политика

Количество неработающих кредитов сокращается, но медленно - Гетманцев

Количество неработающих кредитов сокращается, но медленно - Гетманцев

  •  7348 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра агрополитики Сольского

  •  7870 просмотра
Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект отмены мобилизации ограниченно годных до 25 лет

Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект отмены мобилизации ограниченно годных до 25 лет

  •  12562 просмотра
Забронированным депутатам и чиновникам предлагают разрешить беспрепятственно выезжать за границу

Забронированным депутатам и чиновникам предлагают разрешить беспрепятственно выезжать за границу

  •  10392 просмотра
Кулеба обсудил с президентом Малави помощь в рамках инициативы Grain From Ukraine

Кулеба обсудил с президентом Малави помощь в рамках инициативы Grain From Ukraine

  •  12349 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  97524 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  104412 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  118671 просмотра

Экономика

Количество неработающих кредитов сокращается, но медленно - Гетманцев

Количество неработающих кредитов сокращается, но медленно - Гетманцев

  •  7348 просмотра
Из-за отключения света в Украине выросли цены на молочные продукты: что подорожало больше всего

Из-за отключения света в Украине выросли цены на молочные продукты: что подорожало больше всего

  •  6447 просмотра
С юридической точки зрения ветеранского бизнеса в Украине до сих пор не существует - Виталий Герсак

С юридической точки зрения ветеранского бизнеса в Украине до сих пор не существует - Виталий Герсак

  •  10632 просмотра
Компания Hugo Boss продала свой бизнес российскому Stockmann и полностью вышла с рынка России - Reuters

Компания Hugo Boss продала свой бизнес российскому Stockmann и полностью вышла с рынка России - Reuters

  •  13100 просмотра
"Межигорье" заработал более 2 млн грн за две недели как государственное учреждение

"Межигорье" заработал более 2 млн грн за две недели как государственное учреждение

  •  16330 просмотра

Киев

С сегодняшнего дня и до среды в столице ограничат движение транспорта по Северному мосту

С сегодняшнего дня и до среды в столице ограничат движение транспорта по Северному мосту

  •  5564 просмотра
В Киеве затруднено движение на Лобановского: что известно

В Киеве затруднено движение на Лобановского: что известно

  •  10429 просмотра
В Киеве военный "стрелял" из стартового пистолета в охранника ЖК "Бульвар Фонтанов"

В Киеве военный "стрелял" из стартового пистолета в охранника ЖК "Бульвар Фонтанов"
Эксклюзив

  •  47577 просмотра
Дожди и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  32059 просмотра
Вражеские беспилотники из Черкасской области направляются на Киевскую область

Вражеские беспилотники из Черкасской области направляются на Киевскую область

  •  72308 просмотра