Премьер Бангладеш подала в отставку и сбежала из страны на фоне массовых протестов в стране

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и сбежала из своей резиденции в столице страны Дакке. Перед этим часть протестующих штурмовали официальную резиденцию Хасины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC, AFP и индийскую вещательную корпорацию NDTV.

Как сообщает AFP со ссылкой на источник в окружении Хасины, во дворец, в котором располагается резиденция, ворвались протестующие.

Сейчас Хасина, которая возглавляла Бангладеш с 2009 года, находится на борту вертолета, направляющегося в индийский город Агартала, сообщает BBC Bengali.

NDTV пишет, что вместе с премьер-министром исчезла ее сестра Шейх Рехана. По словам источника, Хасина хотела записать обращение к народу, но у нее не было возможности это сделать. Как сообщается, командующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что будет сформировано временное правительство.

Дополнение

Отставка Хасины произошла в тот момент, когда тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Дакке на следующий день после столкновений между полицией и демонстрантами, в результате которых погибли по меньшей мере 90 человек.

Студенческие протесты начались в июле с требования реформы правил найма на государственную службу. Протесты с тех пор переросли в более широкое антиправительственное движение и общенациональные беспорядки, которые требовали отставки премьер-министра Шейх Хасины. За последний месяц во время массовых протестов погибло около 300 человек.