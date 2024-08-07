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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 21:46  •  6131 просмотра

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Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины. Решение принято по итогам встречи президента с лидерами студенческого движения против дискриминации.

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш. Об этом пишет газета Dhaka Tribune, передает УНН.

Детали

Решение было принято по итогам встречи президента с лидерами движения "Студенты против дискриминации". Полноценный кабинет временного правительства будет сформирован после консультаций с различными политическими партиями.

Дополнение

5 августа после многочисленных акций протеста премьер Бангладеш Шейх Хасина объявила об отставке и покинула страну. Армия страны заявила о создании временного правительства. Лидеры студенческих протестов заявляли, что не примут правительство, которое возглавляет армия.

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус заявил, что готов возглавить временный кабинет, чего требовали манифестанты, участвующие в протестах против премьера Шейха Хасина. Он также подчеркнул необходимость проведения в республике свободных выборов.

В 2006 году Мухаммад Юнус был удостоен Нобелевской премии мира за свою деятельность, направленную на экономическое развитие. Через свой банк Grameen Bank он предоставлял микрокредиты бедным жителям Бангладеш под низкий процент. В январе 2024 года господин Юнус был приговорен в Бангладеш к лишению свободы. Сейчас нобелевский лауреат находится в Париже.

Прем'єрка Бангладеш подала у відставку і втекла з країни на тлі масових протестів у країні5 августа 2024, 11:29 • 14744 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаполитикаНовости Мира
sheikh-khasinaШейх Хасина
banhladeshБангладеш
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