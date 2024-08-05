ООН призывает прекратить насилие в Бангладеш. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

Детали

Уполномоченный ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал остановить насилие в Бангладеш. Он обратился к правительству страны с требованием прекратить репрессии против мирных протестующих и соблюдать международные обязательства по защите свободы собраний и выражения мнений.

Протесты студентов, которые начались в прошлом месяце из-за системы квот на рабочие места в государственном секторе, впоследствии переросли в более масштабные акции, в частности с требованием отставки премьер-министра Шейха Хасины. Во время столкновений между протестующими и силами безопасности погибли почти 300 человек.

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