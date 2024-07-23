В Бангладеш продолжаются массовые протесты против квот на трудоустройство. По данным AFP, задержаны около 1200 человек, погибли по меньшей мере 173 человека, включая полицейских.
Бангладеш охватили массовые беспорядки из-за протеста по поводу квот на трудоустройство, количество задержаний на акциях приблизилось к отметке 1200, свидетельствуют подсчеты AFP по состоянию на вторник, пишет УНН.
Детали
По меньшей мере 173 человека погибли, в том числе несколько полицейских, согласно отдельному подсчету жертв агентства AFP, о цифрах сообщили полиция и больницы.
То, что началось с демонстраций против политизированных квот приема на востребованные государственные должности, на прошлой неделе переросло в одни из самых серьезных беспорядков за время пребывания премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в должности.
Студенческая группа, возглавившая демонстрации, приостановила свои протесты в понедельник на 48 часов, а её лидер заявил, что они не хотели реформ «ценой такого большого количества крови».
Был введен комендантский час, и солдаты дислоцировались по всей южноазиатской стране, тогда как общенациональное отключение Интернета с четверга резко ограничило поток информации.
В воскресенье Верховный суд страны сократил количество зарезервированных рабочих мест для определенных групп, включая потомков «борцов за свободу» во время освободительной войны Бангладеш против Пакистана 1971 года.
Ограничения остались в силе во вторник после того, как командующий армии заявил, что ситуация с правопорядком взята «под контроль».
По меньшей мере 200 человек были задержаны в центральных районах Нараянгандж и Нарсингди, сообщили изданию начальники их полиции, а по меньшей мере 80 человек содержались под стражей в Богри.
По словам высокопоставленных полицейских, по меньшей мере 168 человек были задержаны в промышленном городе Газипур, 75 - в северном городе Рангпур и 60 - в Борисале на юге страны.
В сельской и промышленной части Дакки было задержано 80 человек, в дополнение к более ранней цифре в самой столице, составлявшей не менее 532 человек, т.е. в общей сложности 1195 человек.
Во вторник в Дакке наблюдалось сильное военное присутствие: на некоторых перекрестках были установлены бункеры, а ключевые дороги были заблокированы колючей проволокой.
Но людей на улицах было больше, как и сотни рикш, отмечает издание.
У Бангладеш повідомляють про перші жертви після потужного циклону, який затопив прибережні села27 мая 2024, 11:43 • 14730 просмотров