В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

Мощный циклон затопил села на побережье Бангладеш и индийского штата Западная Бенгалия. Сотни тысяч людей остались без электричества и были вынуждены покинуть свои дома. Местные СМИ сообщают о первых жертвах, пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Циклон "Ремал" достиг южного побережья Бангладеш поздно вечером в воскресенье, а в понедельник пересек весь прибрежный регион, согласно сообщению регионального Метеорологического департамента.

Дожди прогнозировались умеренные или сильные. Ожидался также штормовой прилив высотой до 1 метра, который угрожал затопить низменные прибрежные районы. Метеорологический департамент Индии также предупреждал, что скорость ветра достигнет 120 километров в час с порывами до 135 километров в час.

Телеканалы сообщили, что десятки прибрежных деревень Бангладеш были затоплены, поскольку многие защитные дамбы были смыты или повреждены силой штормовых волн. Власти пока не сообщили о количестве жертв, но телеканал Somoy TV сообщил, что погибли по меньшей мере два человека.

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Ранее в Бангладеш эвакуировали почти 800 тысяч человек из уязвимых районов. Чиновник Мохибур Рахман заявил, что волонтеры развернули работу по размещению эвакуированных в 9000 приютов, которые были построены для защиты от циклона. Правительство также закрыло все школы в регионе до дальнейших распоряжений.

Индийский аэропорт Калькутты был закрыт на целый день в понедельник. Бангладеш закрыла аэропорт в юго-восточном городе Чаттограм и отменила все внутренние рейсы в и из Кокс-Базара.

Добавим

"Ремал" стал первым циклоном в Бенгальском заливе накануне нынешнего сезона муссонов, который длится с июня по сентябрь.

Индийское побережье часто страдает от циклонов, но изменение климата увеличило интенсивность штормов, что делает подготовку к стихийным бедствиям более насущной.

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