В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  26302 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

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26 мая 2024, 10:37  •  170377 просмотра
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24 мая 2024, 06:14  •  264067 просмотра

В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

Первый в этом году циклон «Ремаль» затопил прибрежные деревни в Бангладеш и индийской Западной Бенгалии, заставив эвакуировать почти 800 тысяч человек из прибрежных поселков.

Новости Мира •   •  6685 просмотра
В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

Более 14 тысяч украинцев за рубежом в 124 странах мира обновили свои учетные данные через приложение "Резерв+". Лидируют украинцы, проживающие в Польше, Германии и Канаде.

Война •   •  7930 просмотра
"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил литовского лидера с переизбранием, обсудил предстоящие международные мероприятия и договорился о подписании двустороннего соглашения в ближайшее время.

политика •   •  8654 просмотра
Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается после того, как 15 мая он получил четыре ранения во время покушения.

Новости Мира •   •  6784 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство

Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии

Бывший офицер немецкой армии был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за шпионаж в пользу российских спецслужб путем передачи секретной военной информации.

Война •   •  7745 просмотра
Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес из-за рисков, связанных с военной агрессией и отсутствием прозрачности и надлежащего раскрытия информации о бизнесе.

Война •   •  24216 просмотра
Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

россияне ударили по Николаевщине: попали в автомойку, есть раненые

Два человека были ранены, один из них тяжело, когда российская ракета попала в автомойку самообслуживания в Снигиревке Николаевской области.

Война •   •  8283 просмотра
россияне ударили по Николаевщине: попали в автомойку, есть раненые

рф развернула инфоркампанию к 10-летию начала боев за Донецкий аэропорт - ЦПД при СНБО

россия начала дезинформационную кампанию с целью переложить ответственность за начало войны на Украину в 10-ю годовщину боев за Донецкий аэропорт.

Война •   •  8490 просмотра
рф развернула инфоркампанию к 10-летию начала боев за Донецкий аэропорт - ЦПД при СНБО

Электроника и боеприпасы: Столтенберг рассказал, как Китай и КНДР помогают россии в войне против Украины

Северная Корея и Китай являются наиболее весомыми сторонниками войны россии против Украины, предоставляя военную помощь, микроэлектронику для ракет и танков, а также более миллиона артиллерийских снарядов, в то время, как рф делится с КНДР технологиями, которые позволяют им развивать ракетную и ядерную программы.

Война •   •  10447 просмотра
Электроника и боеприпасы: Столтенберг рассказал, как Китай и КНДР помогают россии в войне против Украины

Столтенберг ожидает согласования в июле усиления роли НАТО по поддержке Украины и многолетних финансовых обязательств

Генеральный секретарь НАТО ожидает, что члены Альянса договорятся об усилении роли НАТО в организации, обеспечении, планировании и доставке поставок для обеспечения более стабильных потоков поставок в Украину до саммита Альянса в июле, а также о многолетних финансовых обязательствах по долгосрочной поддержке.

Война •   •  9843 просмотра
Столтенберг ожидает согласования в июле усиления роли НАТО по поддержке Украины и многолетних финансовых обязательств