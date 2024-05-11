Венесуэла потеряла свой последний ледник, становясь первой такой страной из-за изменения климата

Из-за повышения глобальной температуры из-за изменения климата Венесуэла может стать первой страной в современной истории, потерявшей все свои ледники, пишет УНН со ссылкой на CGTN.

Детали

Международная инициатива по климату криосферы (ICCI) недавно опубликовала сообщение на X, в котором говорится: "Венесуэла официально потеряла свой последний ледник после того, как ледник Ла Корона на пике Гумбольдта, на высоте 4900 метров над уровнем моря, стал слишком маленьким, чтобы его можно было классифицировать как ледник".

Из-за повышения глобальной температуры из-за изменения климата Венесуэла, как указано, "может стать первой страной в современной истории, потерявшей все свои ледники".

Когда-то горный массив Сьерра-Невада-де-Мерида в стране имел шесть ледников, расположенных на высоте около 5000 метров над уровнем моря. Однако к 2011 году пять из них исчезли, оставив только ледник Гумбольдта, сообщает The Guardian.

Попытка правительства Венесуэлы опубликовать в декабре план по покрытию оставшегося льда тепловым одеялом вызвала критику, поскольку это может привести к загрязнению окружающей среды обитания пластиковыми частицами.

Максимилиано Эррера, исследователь экстремальных погодных условий, сказал на X, что "следующими странами, которые могут остаться без ледников, являются Индонезия, Мексика и Словения".

Причина – близость этих стран к экватору и низменные горные хребты, что делает их ледяные шапки особенно уязвимыми к последствиям глобального потепления.

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