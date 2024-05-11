Венесуела втратила свій останній льодовик, стаючи першою такою країною через зміни клімату
Київ • УНН
Через зміну клімату Венесуела може стати першою країною в сучасній історії, яка втратила всі свої льодовики після того, як останній льодовик Ла-Корона, що залишився на піку Гумбольдта, розтанув.
Через підвищення глобальної температури через зміну клімату Венесуела може стати першою країною в сучасній історії, яка втратила всі свої льодовики, пише УНН з посиланням на CGTN.
Деталі
Міжнародна ініціатива з клімату кріосфери (ICCI) нещодавно опублікувала повідомлення на X, у якому йдеться: "Венесуела офіційно втратила свій останній льодовик після того, як льодовик Ла Корона на піку Гумбольдта, на висоті 4900 метрів над рівнем моря, став надто малим, щоб його можна було класифікувати як льодовик".
Через підвищення глобальної температури через зміну клімату Венесуела, як зазначено, "може стати першою країною в сучасній історії, яка втратила всі свої льодовики".
Колись на гірському масиві Сьєрра-Невада-де-Меріда в країні було шість льодовиків, розташованих на висоті близько 5000 метрів над рівнем моря. Однак до 2011 року п'ять із них зникли, залишивши лише льодовик Гумбольдта, повідомляє The Guardian.
Спроба уряду Венесуели опублікувати в грудні план із покриття льоду, що залишився, тепловою ковдрою викликала критику, оскільки це може призвести до забруднення довкілля пластиковими частинками.
Максиміліано Еррера, дослідник екстремальних погодних умов, вказав на X, що "наступними країнами, які можуть залишитися без льодовиків, є Індонезія, Мексика і Словенія".
Причина - близькість цих країн до екватора і низинні гірські хребти, що робить їхні крижані "шапки" особливо вразливими до наслідків глобального потепління.
Льодовики на півночі Гренландії у біді і загрожують "драматичним" підвищенням рівня моря - дослідження08.11.2023, 22:35 • 35010 переглядiв