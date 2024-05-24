Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

Сильные дожди снова затапливают части самого южного штата Бразилии, Риу-Гранди-ду-Сул, уничтожив все усилия по очистке, которые длились несколько дней, и затопив новые районы столицы, Порту-Алегри, которые ранее не пострадали, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Наводнение в прошлом месяце привело к смерти 163 человек и заставило эвакуироваться около 600 тысяч человек, еще 64 человека считаются пропавшими без вести.

Хотя дожди в последние дни ослабли до простой мороси, в четверг утром сильные дожди снова ударили по Порту-Алегри, вызвав новые подтопления. Детский сад в районе Менино-Деус, который возобновил работу в среду после недели уборки, был вынужден эвакуировать детей из-за нового дождя.

"Все произошло очень быстро, гораздо быстрее, чем в прошлый раз", - рассказала директор детского сада, которая не назвала своего имени.

По информации Национального метеорологического института, за 12 часов в некоторых районах Порту-Алегри выпало больше осадков, чем обычно выпадает за месяц. Наводнение также охватило некоторые южные районы Порту-Алегри, которые к тому времени не были повреждены.

Напомним,

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате дождей, которые обрушились на Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, достигло 147 человек.