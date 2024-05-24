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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
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Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести
Сильные дожди в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул вызвали новые наводнения в районах столицы страны Порту-Алегри, разрушив усилия по ликвидации последствий смертоносных наводнений в прошлом месяце, которые унесли жизни 163 человек и заставили эвакуировать 600 000 человек.
На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб
На Харьковском, Купянском, Краматорском и Покровском направлениях продолжаются интенсивные боевые столкновения, поскольку российские войска пытаются прорвать украинскую оборону - с начала суток 24 мая зафиксировано 77 боевых столкновений.
Европейский совет по защите данных заявил, что ChatGPT не соответствует стандартам точности данных
Усилия OpenAI по уменьшению количества ложных ответов от ChatGPT недостаточны для соблюдения правил обработки данных ЕС, поскольку модель искусственного интеллекта все еще может выдавать предвзятые или фиктивные результаты из-за своей вероятностной природы, согласно отчету надзорного органа ЕС по вопросам защиты приватности.
Кот-д'Ивуар примет участие в Саммите мира - Зеленский
Президент Зеленский обсудил двусторонние отношения, международное сотрудничество и потребность Украины в справедливом мире с Президентом Кот-д'Ивуара Уаттарой, пригласив его на Саммит мира и поздравив с наступающим Днем Африки.
Правительство приняло постановление, которое улучшит методы учета сомнительных долгов государственными предприятиями
Кабинет Министров принял постановление по совершенствованию учета подозрительных долгов в государственных монополиях и предприятиях с чистой прибылью более 50 миллионов гривен.
Оператор тыла заключил договоры на 130 миллионов гривен на женскую летнюю военную форму
Министерство обороны подписало контракты на сумму почти 130 миллионов гривен на закупку женских летних полевых костюмов, состоящих из куртки, брюк и нарукавных повязок с национальной символикой, которые покрывают потребность до конца 2024 года, при этом более 90% костюмов уже поставлено в различные воинские части.
россия держит в плену более 400 украинских женщин - Коордштаб
В российском плену находятся 403 украинки, некоторые из них пропали без вести с 2014 года, они находятся в нечеловеческих условиях, им отказывают в доступе к Красному Кресту, а Россия игнорирует призывы об их освобождении.
За выход на Евро-2024 сборной Украины утверждена премия в 3,32 миллиона евро за выход на Евро-2024
Украинская ассоциация футбола утвердила премиальные в размере 3,32 миллиона евро (139,4 миллиона гривен) за выход сборной Украины на Евро-2024.
В одной из земель Германии украинский в школах будут преподавать как второй иностранный
Федеральная земля Гессен в Германии вводит возможность изучения украинского языка как второго иностранного в школах, чтобы облегчить детям украинских беженцев сдачу выпускных экзаменов, ведь многие из них живут в Гессене и должны изучать не только немецкий, но и английский и другой иностранный язык.
Генштаб ВСУ должен завершить процедуру согласования списков на бронирование, поступивших до 10 мая
Бронирование военнообязанных по спискам, поступившим в Генеральный штаб ВСУ до 10 мая 2024 года, будет осуществляться по указанным спискам, согласованным ГШ ВСУ.