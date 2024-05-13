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Повені в Бразилії забрали життя вже 147 людей

Повені в Бразилії забрали життя вже 147 людей

Київ • УНН

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Сильні дощі спричинили масштабну повінь у Ріу-Гранді-ду-Сул, Бразилія, внаслідок якої 147 людей загинули, 806 отримали поранення, 127 зникли безвісти, понад 2 мільйони постраждали, а сотні міст опинилися під водою.

Кількість загиблих внаслідок дощів, які обрушилися на Ріу-Гранді-ду-Сул на півдні Бразилії, досягла 147 осіб, з посиланням на оновлені дані цивільної оборони у понеділок повідомляє CNN Brasil, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням, у штаті 806 поранених і 127 зниклих безвісти. Загалом постраждали 2 115 703 людини, з яких 538 241 є залишилися без домівки, а 80 826 залишаються в притулках.

З початку надання допомоги було врятовано 76 470 людей і 10 814 тварин.

На сьогодні 447 муніципалітетів постраждали від повеней, спричинених сильними дощами.

Доповнення

Сильні дощі, що спричинили масштабну повінь у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, залишили під водою сотні міст. 

Екстремальна погода була викликана рідкісним поєднанням температури вище за середню, високої вологості і сильного вітру.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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