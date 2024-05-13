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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнения в Бразилии унесли жизни уже 147 человек

Наводнения в Бразилии унесли жизни уже 147 человек

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 12:23  •  5158 просмотра

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Сильные дожди вызвали масштабное наводнение в Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, в результате которого 147 человек погибли, 806 получили ранения, 127 пропали без вести, более 2 миллионов пострадали, а сотни городов оказались под водой.

Количество погибших в результате дождей, которые обрушились на Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, достигло 147 человек, со ссылкой на обновленные данные гражданской обороны в понедельник сообщает CNN Brasil, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению, в штате 806 раненых и 127 пропавших без вести. В общем пострадали 2 115 703 человека, из которых 538 241 остались без дома, а 80 826 остаются в приютах.

С начала оказания помощи было спасено 76 470 человек и 10 814 животных.

На сегодня 447 муниципалитетов пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями.

Дополнение

Сильные дожди, вызвавшие масштабное наводнение в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, оставили под водой сотни городов. 

Экстремальная погода была вызвана редким сочетанием температуры выше средней, высокой влажности и сильного ветра.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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