Наводнения в Бразилии унесли жизни уже 147 человек
Киев • УНН
Сильные дожди вызвали масштабное наводнение в Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, в результате которого 147 человек погибли, 806 получили ранения, 127 пропали без вести, более 2 миллионов пострадали, а сотни городов оказались под водой.
Количество погибших в результате дождей, которые обрушились на Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, достигло 147 человек, со ссылкой на обновленные данные гражданской обороны в понедельник сообщает CNN Brasil, пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению, в штате 806 раненых и 127 пропавших без вести. В общем пострадали 2 115 703 человека, из которых 538 241 остались без дома, а 80 826 остаются в приютах.
С начала оказания помощи было спасено 76 470 человек и 10 814 животных.
На сегодня 447 муниципалитетов пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями.
Дополнение
Сильные дожди, вызвавшие масштабное наводнение в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, оставили под водой сотни городов.
Экстремальная погода была вызвана редким сочетанием температуры выше средней, высокой влажности и сильного ветра.
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Наводнения в Бразилии унесли жизни уже 147 человек
Ракетная атака на Крым: повреждена российская база ПВО на горе Ай-Петри, погиб командир воинской части - росСМИ
Новый министр обороны россии сделал первый публичный комментарий после назначения путиным
Воздушные силы предупредили о ракете курсом на Винницкую область
Зеленский на днях посетит Испанию для подписания соглашения по безопасности - СМИ
лавров пригрозил "готовностью" рф к решению вопроса Украины на поле боя с Западом
Правительство Германии отвергает идею о создании НАТО бесполетной зоны над Украиной
Нетрезвый курьер службы доставки еды на скутере врезался в бус в Киеве, один человек в реанимации - прокуратура
Рада, вероятно, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос назначения министров - Корниенко
Военнослужащего будут судить за продажу авто, которые волонтеры передали на нужды ВСУ
Популярные
Саммит мира: премьер Швеции подтвердил Зеленскому свое участие в Саммите мира
Продолжение строительства метро на столичном Виноградаре: Киевметрополитен объявил тендер
Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке
российская артиллерия обстреляла две громады Николаевской области, жертв нет
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Наводнения в Бразилии унесли жизни уже 147 человек
Сильные дожди вызвали масштабное наводнение в Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, в результате которого 147 человек погибли, 806 получили ранения, 127 пропали без вести, более 2 миллионов пострадали, а сотни городов оказались под водой.
Ракетная атака на Крым: повреждена российская база ПВО на горе Ай-Петри, погиб командир воинской части - росСМИ
Российская база противовоздушной обороны на горе Ай-Петри в Крыму была повреждена ракетным ударом, в результате которого погиб командир Александр Кулаков и еще один военнослужащий, а другие получили ранения.
Новый министр обороны россии сделал первый публичный комментарий после назначения путиным
Новый министр обороны россии андрей белоусов в своем первом публичном комментарии заявил, что российским солдатам нужен лучший доступ к жилью, больницам и социальным выплатам.
Воздушные силы предупредили о ракете курсом на Винницкую область
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете из Николаевской области, которая направлялась в Винницкую область на фоне общенациональной воздушной тревоги из-за взлета российского МиГ-31К.
Зеленский на днях посетит Испанию для подписания соглашения по безопасности - СМИ
Зеленский посетит Испанию, чтобы подписать с Мадридом двустороннее соглашение о безопасности, которое обеспечит долгосрочную военную поддержку Украины и сотрудничество в сфере обороны, разведки, санкций против России и преследования военных преступлений.
лавров пригрозил "готовностью" рф к решению вопроса Украины на поле боя с Западом
россия угрожает военной эскалацией в Украине, если Запад вмешается на поле боя, отвергая будущие мирные переговоры как "ультиматум".
Правительство Германии отвергает идею о создании НАТО бесполетной зоны над Украиной
Правительство Германии отвергает призывы к НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, ссылаясь на риск эскалации конфликта.
Нетрезвый курьер службы доставки еды на скутере врезался в бус в Киеве, один человек в реанимации - прокуратура
31-летний курьер на скутере столкнулся с микроавтобусом, в результате чего серьезно травмировал пассажира и себя, и был уведомлен о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.
Рада, вероятно, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос назначения министров - Корниенко
Вице-спикер Верховной Рады Корниенко объявил, что назначения министров, в том числе тех, кто сейчас исполняет обязанности, могут быть рассмотрены на следующей парламентской сессии.
Военнослужащего будут судить за продажу авто, которые волонтеры передали на нужды ВСУ
Военный планировал незаконно продать три автомобиля, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь для Вооруженных сил Украины, за 13 600 долларов США, но был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований во время получения денег от покупателя.