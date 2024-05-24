Сильні зливи знову повернулись на південь Бразилії: 64 людини досі вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
Сильні дощі в найпівденнішому штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул спричинили нові повені в районах столиці країни Порту-Алегрі, зруйнувавши зусилля з ліквідації наслідків смертоносних повеней минулого місяця, які забрали життя 163 людей і змусили евакуювати 600 000 осіб.
Сильні дощі знову затоплюють частини найпівденнішого штату Бразилії, Ріу-Гранді-ду-Сул, знищивши усі зусилля з очищення, що тривали кілька днів, та затопивши нові райони столиці, Порту-Алегрі, які раніше не постраждали, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повінь минулого місяця спричинила смерть 163 осіб та змусила евакуюватися близько 600 тисяч людей, ще 64 людини вважаються зниклими безвісти.
Хоча дощі останніми днями послабли до простої мряки, у четвер зранку сильні дощі знову вдарили по Порту-Алегрі, спричинивши нові підтоплення. Дитячий садок у районі Меніно-Деус, який відновив роботу в середу після тижня прибирання, був змушений евакуювати дітей через новий дощ.
"Все сталося дуже швидко, набагато швидше, ніж минулого разу", - розповіла директорка дитячого садка, яка не назвала свого імені.
За інформацією Національного метеорологічного інституту, за 12 годин в деяких районах Порту-Алегрі випало більше опадів, ніж зазвичай випадає за місяць. Повінь також охопила деякі південні райони Порту-Алегрі, які до того часу не були пошкоджені.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що кількість загиблих внаслідок дощів, які обрушилися на Ріу-Гранді-ду-Сул на півдні Бразилії, досягла 147 осіб.