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У Бангладеш повідомляють про перші жертви після потужного циклону, який затопив прибережні села

У Бангладеш повідомляють про перші жертви після потужного циклону, який затопив прибережні села

Київ • УНН

 • 15293 перегляди

Перший у цьому році циклон "Ремаль" затопив прибережні села в Бангладеш та індійській Західній Бенгалії, змусивши евакуювати майже 800 тисяч людей з прибережних селищ.

Потужний циклон затопив села на узбережжі Бангладеш та індійського штату Західна Бенгалія. Сотні тисяч людей залишилися без електрики та були змушені покинути свої домівки. Місцеві ЗМІ повідомляють про перших жертв, пише УНН з посиланням на Independent.

Деталі

Циклон "Ремал" досяг південного узбережжя Бангладеш пізно ввечері в неділю, а у понеділок перетнув весь прибережний регіон, згідно з повідомленням регіонального Метеорологічного департаменту.

Дощі прогнозувалися помірні або сильні. Очікувався також штормовий приплив висотою до 1 метра, який загрожував затопити низинні прибережні райони. Метеорологічний департамент Індії також попереджав, що швидкість вітру досягне 120 кілометрів на годину з поривами до 135 кілометрів на годину.

Телеканали повідомили, що десятки прибережних сіл Бангладеш були затоплені, оскільки багато захисних дамб було змито або пошкоджено силою штормових хвиль. Влада поки що не повідомила про кількість жертв, але телеканал Somoy TV повідомив, що загинуло щонайменше двоє людей.

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Раніше в Бангладеш евакуювали майже 800 тисяч людей з вразливих районів. Урядовець Мохібур Рахман заявив, що волонтери розгорнули роботу з розміщення евакуйованих у 9000 притулків, які були побудовані для захисту від циклону. Уряд також закрив усі школи в регіоні до подальших розпоряджень.

Індійський аеропорт Калькутти був закритий на цілий день у понеділок. Бангладеш закрила аеропорт у південно-східному місті Чаттограм і скасувала всі внутрішні рейси до і з Кокс-Базару.

Додамо

"Ремал" став першим циклоном у Бенгальській затоці напередодні цьогорічного сезону мусонів, який триває з червня по вересень.

Індійське узбережжя часто страждає від циклонів, але зміна клімату збільшила інтенсивність штормів, що робить підготовку до стихійних лих більш нагальною.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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