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Бангладеш евакуював сотні тисяч людей через наближення потужного циклону

Бангладеш евакуював сотні тисяч людей через наближення потужного циклону

Київ • УНН

 • 31903 перегляди

Майже 800 000 людей були евакуйовані з вразливих районів Бангладеш через наближення потужного циклону над Бенгальською затокою.

У Бангладеш в неділю евакуювали майже 800 тисяч людей із вразливих районів через наближення потужного циклону, який утворився над Бенгальською затокою. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Очікується, що шторм пройде по узбережжю Бангладеш і індійській провінції Західна Бенґалія у неділю вночі. Метеорологічний департамент Індії повідомив, що швидкість вітру на острові Сагар у Західній Бенґалії та регіоні Хепупара у Бангладеш сягатиме 120 кілометрів на годину, із поривами до 135 кілометрів на годину.

Волонтери були направлені для здійснення евакуації людей до 4000 укриттів від циклону по усьому прибережному регіону Бангладеш.

Уряд країни у зв’язку із негодою закрив усі школи в регіоні до подальших розпоряджень. Аеропорт індійського міста Колката вночі буде закритий на 21 годину. У Бангладеш закрили аеропорт у місті Чаттограм, а також скасували усі внутрішні рейси до та з Кокс-Базару.

Доповнення

Крім цього, влада Бангладеш призупинила вантажно-розвантажувальні роботи у найбільшому головному морському порту країни в Читттагонгу і почала переміщувати більше десятка кораблів з причалів у відкрите море в якості запобіжного заходу.

Це перший циклон у Бенгальській затоці перед цьогорічним сезоном мусонів, який триває із червня по вересень. Узбережжя Індії часто страждає від циклонів, зміни клімату ще посилили їх.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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