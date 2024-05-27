Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона

В Бангладеш в воскресенье эвакуировали почти 800 тысяч человек из уязвимых районов из-за приближения мощного циклона, который образовался над Бенгальским заливом. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Ожидается, что шторм пройдет по побережью Бангладеш и индийской провинции Западная Бенгалия в воскресенье ночью. Метеорологический департамент Индии сообщил, что скорость ветра на острове Сагар в Западной Бенгалии и регионе Хепупара в Бангладеш будет достигать 120 километров в час, с порывами до 135 километров в час.

Волонтеры были направлены для осуществления эвакуации людей в 4000 укрытий от циклона по всему прибрежному региону Бангладеш.

Правительство страны в связи с непогодой закрыло все школы в регионе до дальнейших распоряжений. Аэропорт индийского города Колката ночью будет закрыт на 21 час. В Бангладеш закрыли аэропорт в городе Чаттограм, а также отменили все внутренние рейсы в и из Кокс-Базара.

Дополнение

Кроме этого, власти Бангладеш приостановили погрузочно-разгрузочные работы в крупнейшем главном морском порту страны в Читттагонге и начали перемещать более десятка кораблей с причалов в открытое море в качестве меры предосторожности.

Это первый циклон в Бенгальском заливе перед нынешним сезоном муссонов, который длится с июня по сентябрь. Побережье Индии часто страдает от циклонов, изменения климата еще усилили их.

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