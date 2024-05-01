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Антициклон пришел в Украину: синоптик дала прогноз до Пасхи
Антициклон принес в Украину сухую и теплую погоду с температурой воздуха до 26°C днем и от 8°C ночью, за исключением возможных кратковременных дождей завтра и дождя с грозой, которые ожидаются в некоторых регионах в Пасхальное воскресенье.
Бизнес положительно оценил свои результаты в апреле: кто показал самый оптимистичный результат
Второй месяц подряд бизнес положительно оценивает результаты своей деятельности, адаптировавшись к условиям войны, при поддержке международного финансирования, улучшения логистики, роста спроса и снижения инфляции, несмотря на повреждение инфраструктуры, высокие логистические расходы и заработные платы, а также недостаток квалифицированных кадров.
Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности - посол Зварич
Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности, который четко определит задачи и действия обеих стран по укреплению безопасности.
Китайские астронавты вернулись на Землю после 6 месяцев на космической станции
Трое китайских астронавтов вернулись на Землю после завершения шестимесячной миссии на борту китайской космической станции "Тяньгун".
Продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки: задержана банда "черных оружейников"
Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную группировку, которая торговала снайперскими винтовками, пулеметами и гранатами в разных регионах Украины, задержав организаторов с поличным и изъяв крупную партию нелегального оружия.
Украина официально к партнерам не обращалась: посол Украины в Польше о содействии мобилизации
Украина еще не поднимала вопрос об ожидании от своих европейских партнеров содействия мобилизации украинских мужчин призывного возраста, а также официально не обращалась к Польше или другим партнерам за помощью в возвращении граждан в Украину, заявил посол Украины в Польше Василий Зварич.
"С целью безопасности дорожного движения": в Патрульной полиции объяснили зачем ближний свет фар за пределами населенных пунктов
В полиции напоминают, что водители обязаны постоянно использовать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности, а за нарушение предусмотрены штрафы.
Почти полмиллиона долларов взятки за влияние на руководителя порта "Черноморск": сообщено о подозрении трем лицам
Трем лицам сообщено о подозрении за попытку влияния на директора порта "Черноморск" на сумму 424 000 долларов США с целью принятия решения в пользу частной компании.
Боррель о расширении ЕС: работа по воссоединению континента не завершена, Украина среди прочих имеет историческую возможность
В 20-ю годовщину крупнейшей волны вступления в ЕС глава дипломатии ЕС Жозе Боррель заявил, что работа по воссоединению континента еще не завершена, а Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческую возможность прочно связать свое будущее с ЕС, укрепив безопасность, правосудие, демократию и уровень жизни.
Чтобы не допустить добычи полезных ископаемых в заповедниках: в Украине наработают механизм
Украина разрабатывает механизмы предотвращения добычи полезных ископаемых в природных заповедниках после общественного резонанса относительно запланированной добычи полезных ископаемых на природоохранных территориях, обеспечивая тщательные исследования и балансируя защиту окружающей среды с интересами бизнеса в соответствии со стандартами ЕС.