Антициклон пришел в Украину: синоптик дала прогноз до Пасхи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  38854 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  55630 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  66007 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  100065 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100016 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103033 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  124921 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120098 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128261 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154620 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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"С целью безопасности дорожного движения": в Патрульной полиции объяснили зачем ближний свет фар за пределами населенных пунктов

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  225591 просмотра

Антициклон пришел в Украину: синоптик дала прогноз до Пасхи

Антициклон принес в Украину сухую и теплую погоду с температурой воздуха до 26°C днем и от 8°C ночью, за исключением возможных кратковременных дождей завтра и дождя с грозой, которые ожидаются в некоторых регионах в Пасхальное воскресенье.

Общество •   •  6185 просмотра
Антициклон пришел в Украину: синоптик дала прогноз до Пасхи

Бизнес положительно оценил свои результаты в апреле: кто показал самый оптимистичный результат

Второй месяц подряд бизнес положительно оценивает результаты своей деятельности, адаптировавшись к условиям войны, при поддержке международного финансирования, улучшения логистики, роста спроса и снижения инфляции, несмотря на повреждение инфраструктуры, высокие логистические расходы и заработные платы, а также недостаток квалифицированных кадров.

Общество •   •  6701 просмотра
Бизнес положительно оценил свои результаты в апреле: кто показал самый оптимистичный результат

Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности - посол Зварич

Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности, который четко определит задачи и действия обеих стран по укреплению безопасности.

политика •   •  6796 просмотра
Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности - посол Зварич

Китайские астронавты вернулись на Землю после 6 месяцев на космической станции

Трое китайских астронавтов вернулись на Землю после завершения шестимесячной миссии на борту китайской космической станции "Тяньгун".

Новости Мира •   •  5935 просмотра
Китайские астронавты вернулись на Землю после 6 месяцев на космической станции

Продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки: задержана банда "черных оружейников"

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную группировку, которая торговала снайперскими винтовками, пулеметами и гранатами в разных регионах Украины, задержав организаторов с поличным и изъяв крупную партию нелегального оружия.

Криминал и ЧП •   •  5736 просмотра
Продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки: задержана банда "черных оружейников"

Украина официально к партнерам не обращалась: посол Украины в Польше о содействии мобилизации

Украина еще не поднимала вопрос об ожидании от своих европейских партнеров содействия мобилизации украинских мужчин призывного возраста, а также официально не обращалась к Польше или другим партнерам за помощью в возвращении граждан в Украину, заявил посол Украины в Польше Василий Зварич.

Война •   •  7690 просмотра
Украина официально к партнерам не обращалась: посол Украины в Польше о содействии мобилизации

"С целью безопасности дорожного движения": в Патрульной полиции объяснили зачем ближний свет фар за пределами населенных пунктов

В полиции напоминают, что водители обязаны постоянно использовать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности, а за нарушение предусмотрены штрафы.

Общество •   •  5986 просмотра
"С целью безопасности дорожного движения": в Патрульной полиции объяснили зачем ближний свет фар за пределами населенных пунктов

Почти полмиллиона долларов взятки за влияние на руководителя порта "Черноморск": сообщено о подозрении трем лицам

Трем лицам сообщено о подозрении за попытку влияния на директора порта "Черноморск" на сумму 424 000 долларов США с целью принятия решения в пользу частной компании.

Криминал и ЧП •   •  7685 просмотра
Почти полмиллиона долларов взятки за влияние на руководителя порта "Черноморск": сообщено о подозрении трем лицам

Боррель о расширении ЕС: работа по воссоединению континента не завершена, Украина среди прочих имеет историческую возможность

В 20-ю годовщину крупнейшей волны вступления в ЕС глава дипломатии ЕС Жозе Боррель заявил, что работа по воссоединению континента еще не завершена, а Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческую возможность прочно связать свое будущее с ЕС, укрепив безопасность, правосудие, демократию и уровень жизни.

политика •   •  10051 просмотра
Боррель о расширении ЕС: работа по воссоединению континента не завершена, Украина среди прочих имеет историческую возможность

Чтобы не допустить добычи полезных ископаемых в заповедниках: в Украине наработают механизм

Украина разрабатывает механизмы предотвращения добычи полезных ископаемых в природных заповедниках после общественного резонанса относительно запланированной добычи полезных ископаемых на природоохранных территориях, обеспечивая тщательные исследования и балансируя защиту окружающей среды с интересами бизнеса в соответствии со стандартами ЕС.

Общество •   •  8272 просмотра
Чтобы не допустить добычи полезных ископаемых в заповедниках: в Украине наработают механизм