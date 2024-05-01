Антициклон пришел в Украину: синоптик дала прогноз до Пасхи

Антициклон пришел в Украину, принося сухую и теплую погоду с температурой воздуха до 26°C днем и от 8°C ночью, за исключением вероятности периодических кратковременных дождей завтра и дождя с грозой, что ожидается в некоторых регионах в Пасхальное воскресенье, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

2-го мая в Украине будет и в дальнейшем солнечно и тепло. Антициклон уверенно расположился в Украине, поэтому и - сухо, разве что завтра в Сумской и Харьковской областях есть вероятность периодических кратковременных дождей - написала Диденко в Facebook.

По словам синоптика, максимальная температура воздуха в течение дня 2 мая составит +21...+26 градусов. "Ночь еще приятно свежая, +8...+13 градусов, и такая синоптическая ситуация едва ли не самая комфортная в году - и тепло, и ночью даже можно спать с открытыми форточками", - указала она.

В Киеве в четверг, по ее данным, также погода - "рахат-лукум", будет светить солнце, максимальная температура воздуха составит +22...+24 градуса.

На Пасху, по словам Диденко, в Киеве ночью без осадков, днем - дождь, гроза.

"В ближайшие дни - преимущественно тепло, разве в субботу немного посвежеет. В воскресенье, на Пасху, в дневные часы пройдут кратковременные дожди с грозами в северных областях, на западе, в центральной части и в Харьковской области. На юге, в Луганской и Донецкой областях осадков на Пасху не предвидится", - отметила Диденко.

Погода на 1 мая: тепло и без осадков, местами переменная облачность